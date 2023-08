Frosinone-Napoli, carica azzurra: “Inchinatevi ai campioni d’Italia”. E il timer parte in anticipo

È iniziato il campionato di Serie A 2023/24. Una lunga attesa culminata con il match d’apertura suggestivo tra i campioni d’Italia e i neopromossi, Napoli e Frosinone. Allo stadio ‘Benito Stirpe’ la carica gialloblù è alle stelle per il tanto agognato e meritatissimo ritorno in Serie A. Davanti c’è però la squadra che ha dominato l’ultimo campionato, anche se rinnovata profondamente. Città bloccata per l’esordio dei ciociari, con tantissimi tifosi ospiti da Napoli. Gli stessi che nel prepartita ci tengono a ricordare quella cavalcata: “Inchinatevi agli ultras campioni d’Italia”, recita lo striscione dominato da un Tricolore col tre al centro.

L’attesa è talmente tanta, che oltre al sold out dello ‘Stirpe’, a bordocampo il timer sui tabelloni parte ben prima dell’inizio del match. Al fischio dell’arbitro Marcenaro siamo già addirittura all’ottavo minuto. C’è spazio comunque per un momento di raccoglimento in onore di Carletto Mazzone, scomparso solo poche ore fa a 86 anni. Un personaggio che unisce tutti, senza distinzione di colori. Tante emozioni in pochi minuti, bentornata Serie A.