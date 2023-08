Morte Mazzone, minuto di silenzio UFFICIALE in Serie A

A partire dal primo anticipo di questo pomeriggio a Frosinone, verrà osservato un minuto di silenzio per la scomparsa dell’allenatore

Si è aperta nel peggiore dei modi la prima giornata del campionato di Serie A 2023/24. A pochissime ore dal fischio d’inizio dei primi due incontri, infatti, è stata diffusa la notizia della morte di Carlo Mazzone, celebre allenatore e volto storico del calcio italiano scomparso all’età di 86 anni.

Come già diffuso dal Frosinone, questo pomeriggio nel match in programma alle 18.30 al Benito Stirpe contro il Napoli, verrà osservato un minuto di raccoglimento in ricordo di Carletto Mazzone. Una decisione che con molta probabilità verrà estesa in forma ufficiale nei prossimi minuti su tutti i campi di Serie A in vista del programma completo della prima giornata.