Due titolari fuori per Inter-Monza: Inzaghi si affida alla vecchia guardia

Esordio in campionato per l’Inter: la squadra di Inzaghi ospiterà a San Siro il Monza degli ex Gagliardini e D’Ambrosio

L’Inter torna a riassapora l’erbetta del ‘Meazza’ alla vigilia dell’esordio in campionato contro il Monza. Rifinitura ‘speciale’ per gli uomini di Simone Inzaghi che si sono allenati eccezionalmente a San Siro in vista della prima partita ufficiale della stagione.

Il primo ad arrivare è stato Sensi, in odore di conferma dopo la fumata nera per il trasferimento a Milano di Samardzic. Inzaghi e il giovane Stankovic sono stati gli unici a fermarsi con i tifosi, con il tecnico piacentino che fa felice un piccolo sostenitore nerazzurro. Dopo l’allenamento ritorno alla Pinetina in pullman per il consueto ritiro prepartita. per L’ex mister della Lazio nel primo pomeriggio aveva confermato il pressing su Pavard, tassello che che accontenterebbe tutti per puntellare con un elemento di livello la retroguardia interista. Intanto Inzaghi per la sfida con il Monza deve rinunciare nelle retrovie ad Acerbi, che anche oggi si è allenato in solitaria lontano dal gruppo. Al suo posto de Vrij, mentre in porta ci sarà l’esordio in gare ufficiali con l’Inter di Sommer. L’altro atteso esordiente sarà Thuram (poco convincente nel precampionato), con il francese che affiancherà capitan Lautaro Martinez: partirà dalla panchina l’altro neoacquisto Arnautovic.

Le scelte di Inzaghi e Palladino: Frattesi fuori, Mota guida l’attacco

Per il resto non ci saranno novità nel classico 3-5-2 di Inzaghi, che conferma la vecchia guardia sulle corsie esterne e in mediana con Mkhitaryan preferito a Frattesi, quest’ultimo ex della contesa al pari di Carlos Augusto.

Tanti gli ex anche dall’altra parte della barricata, con Gagliardini e D’Ambrosio destinati a partire titolari nell’anticipo di San Siro. L’esperto difensore è in vantaggio su Cittadini, con Palladino che deve fare a meno nel trio difensivo dello squalificato Izzo. A Kyriakopoulos l’arduo compito a sinistra di non far rimpiangere Carlos Augusto, mentre sulla trequarti Colpani e Caprari agiranno dietro Mota. Solo panchina per Petagna, in odore di cessione nell’ultima parte del mercato. Muriel e Colombo i possibili sostituti del centravanti ex Napoli, con lo stesso Palladino che ha confermato l’interesse per il colombiano dell’Atalanta oltre allo juventino Miretti.

Le probabili formazioni di Inter-Monza

Inter (3-5-2): Sommer; Darmian, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos; Colpani, Caprari; Mota