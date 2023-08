Attenta Inter, ti ‘rubano’ il difensore: nuova trattativa in Premier

L’Inter è alle prese con la difesa da rinforzare e i colloqui per Pavard che proseguono fitti: dall’Inghilterra intanto non arrivano buone notizie

Simone Inzaghi non si è nascosto nella conferenza stampa prepartita. L’Inter aspetta un difensore importante per sopperire agli addii di D’Ambrosio e Skriniar. L’arrivo del solo Bisseck, ancora acerbo e inesperto, non può ovviamente bastare ai nerazzurri. L’obiettivo deve essere tornare a vincere il campionato, nonostante i profondi cambiamenti nella rosa.

La trattativa caldissima in questo momento porta a Benjamin Pavard, campione del mondo con la Francia nel 2018 e in uscita dal Bayern Monaco. E a confermarlo è stato lo stesso Simone Inzaghi. Il difensore vuole lasciare i bavaresi, è in scadenza di contratto ma il club – come lui – vuole ovviamente capitalizzare al meglio. Pavard vuole l’Inter, ma la prima offerta di Marotta è stata rispedita al mittente, anche se il Bayern conosce perfettamente l’intenzione del calciatore. Le richieste sono alte, i nerazzurri continueranno a lavorare in questo senso. Non sarà semplice, ma il profilo è di livello internazionale e sarebbe quindi l’ideale, anche per duttilità. Non è ovviamente l’unico nome sulla lista della squadra mercato interista. Resta in lizza Chalobah del Chelsea mentre quello più abbordabile è probabilmente Japhet Tanganga.

Inter tra Pavard e Tanganga: c’è anche il Luton

Il centrale del Tottenham è sicuramente in uscita, in passato è stato proposto anche al Milan. L’Inter lo avrebbe bloccato per qualche giorno in attesa di capire gli sviluppi e la fattibilità dell’affare Pavard. Nonostante i tanti acciacchi degli ultimi anni che non lo rendono un giocatore affidabile dal punto di vista fisico. Ma nel frattempo qualcos’altro sembra muoversi intorno a lui.

Come riporta il prestigioso ‘The Athletic’, il Luton Town ha chiesto informazioni al Tottenham per Tanganga. Il club neopromosso in Premier, ko all’esordio per 4-1 contro il Brighton di De Zerbi, vorrebbe un prestito e le discussioni sono alle fasi iniziali. Gli Spurs, in ogni caso, preferiscono una cessione a titolo definitivo per il classe ’99, su cui c’è appunto l’Inter ma anche il Galatasaray. Il tempo scorre e Inzaghi ha bisogno di un puntello importante per la difesa.