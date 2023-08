“E’ fermo da quattro anni”: bocciatura totale per l’acquisto dell’Inter

L’Inter cerca di chiudere il mercato con altri innesti, ma uno degli obiettivi nerazzurri viene bocciato senza appello

E’ stato un mercato senza dubbio movimentato, quello dell’Inter, che ha visto tanti addii importanti ma cercato di colmarli con acquisti di altrettanto spessore o con scommesse da provare a vincere. Stagione fondamentale per i nerazzurri, che partono con il rango di vice campioni d’Europa e con la volontà di tornare a svettare in campionato.

Grande fiducia a Simone Inzaghi, da parte di tutto l’ambiente, dopo gli ottimi riscontri del finale della scorsa stagione. C’è la necessità di dare al tecnico tutti i rinforzi necessari per condurre una stagione da protagonisti. Ed ecco perché il mercato non può ancora dirsi concluso, ma la società proverà a fare un ulteriore sforzo.

Dopo il colpo Arnautovic, in attacco potrebbe ancora arrivare qualcosa, specie in caso di un addio di Correa, ma la sensazione è che i nerazzurri possano direzionare il budget rimasto per un colpo in difesa. Tra i nomi che stanno circolando, però, ce n’è uno che non riscuote di molti favori tra i commentatori, anzi.

Inter, Tanganga per la difesa: ma arriva la stroncatura sul web

Secondo le ultime notizie, l’Inter starebbe valutando diversi profili, alcuni anche di una certa importanza come Scalvini, ma si sarebbe cautelata pensando a Tanganga, centrale 24enne del Tottenham.

Il britannico sarebbe stato ‘bloccato’ dai nerazzurri per qualche giorno, ma sul tema è arrivato il post su Twitter, piuttosto caustico, del giornalista di ‘Libero’ Fabrizio Biasin: “Non c’è bisogno di fermarlo, è fermo da quattro anni“. In effetti, i numeri di Tanganga non sono entusiasmanti. 50 presenze totali in quattro stagioni con gli Spurs. Appena sette nella passata stagione, il centrale stava trovando più continuità nel 2021/2022 quando aveva messo insieme 19 presenze fino a metà annata prima di infortunarsi seriamente a un ginocchio. Ci sono perplessità che dunque sembrano legittime.