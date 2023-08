Sarri decisivo: l’affare Lloris è saltato così | CM.IT

C’è Maurizio Sarri dietro al no alla Lazio del portiere francese. Il giocatore del Tottenham non sbarcherà nella Capitale: ecco perché

Lloris non giocherà con la Lazio. O meglio: il portiere francese, tra i più esperti del momento, ha detto no ai biancocelesti per l’assenza di alcune garanzie tecniche.

Secondo alcune ricostruzioni, infatti, sarebbe stata decisiva una mancata chiamata dell’allenatore Sarri al portiere Campione del Mondo. Una situazione, questa, che ha innervosito e molto l’estremo difensore transalpino, ormai ex obiettivo della Lazio. Da parte sua, Lotito ha riprovato più volte a ricomporre la frattura con il ragazzo, felicissimo dal primo minuto di trasferirsi in Italia per indossare la maglia dei capitolini, e in buoni rapporti con il numero 1 del club. Ma non è stato possibile: Lloris era troppo nervoso per riconsiderare l’opportunità Lazio e quindi si è tagliato fuori dalla corsa.

Ora per il club biancoceleste riparte quindi il casting con Ronnow e Sepe, ai margini del progetto della Salernitana, in cima alla lista.