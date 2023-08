Lazio-Lloris: il portiere ha scelto il suo futuro

Niente da fare: il portiere francese dice no a Claudio Lotito. I biancocelesti hanno già scelto il nuovo estremo difensore

Appare già finito il sogno di portare in Serie A il campione del mondo della Nazionale francese da parte di Claudio Lotito.

La Lazio, in questi giorni, ha provato a mettere le mani su Hugo Lloris, ma senza successo. L’esperto portiere avrebbe dovuto affiancare Ivan Provedel, dopo la partenza di Maximiano. La trattativa, nelle ultime ore, però, ha subito una forte frenata, che rischia seriamente di mettere la parola fine sull’affare. In Francia, d’altronde, non hanno dubbi: Hugo Lloris ha detto no alla Lazio.

Calciomercato Lazio, no di Lloris: ecco perché

A scriverlo è L’Equipe, che riporta, come il portiere francese abbia deciso di rifiutare la proposta dei biancocelesti:

Lloris vorrebbe garanzie di giocare titolare, ma al momento il posto nell’undici di Maurizio Sarri è di Provedel, reduce da una grande stagione. Il futuro Lloris, ancora sotto contratto con il Tottenham, resta dunque tutto da scrivere.

Per quanto riguarda la porta della Lazio, invece, è possibile che Claudio Lotito faccia un tentativo per portare nella Capitale, Luigi Sepe della Salernitana.