Pronta l’offerta, 23 milioni per spazzare via Juventus e Milan

Diversi gli obiettivi di mercato già sfumati per le squadre italiane, Juventus e Milan incassano un nuovo smacco

Sono passati ormai i tempi in cui il calcio italiano era il fulcro del calciomercato. Altri campionati rivestono più attrattiva e le possibilità economiche di altri club, ultimi arrivati gli arabi, superano di molto quelle delle nostre big tradizionali, che provano a tenere botta con operazioni interessanti e di prospettiva o creative.

In questo senso, il Milan si è avviato su una strada interessante, con i tanti acquisti di questa estate che potrebbero rinvigorire la rosa di Stefano Pioli. Decisamente più ferma la Juventus, condizionata dalla necessità di praticare prima cessioni per liberare spazio in squadra e nel monte ingaggi.

Se pure Allegri ha dichiarato che non arriverà nessuno da qui a fine mercato, anche se è sembrato un mettere le mani avanti, e il tecnico rossonero invece può essere soddisfatto dei rinforzi fin qui arrivati, entrambe le squadre, tra le altre, si guardano ancora intorno. Uno dei loro obiettivi però sembra allontanarsi in maniera definitiva.

Juventus e Milan beffate, Klopp punta il centrocampista e fa sul serio

Da tenere d’occhio con grandissima attenzione in questa fase c’è il Liverpool, reduce da una stagione complicata e che sta cambiando molto. Non sono mancati acquisti di grande spessore e ben retribuiti per i ‘Reds’, che però non hanno ancora finito, specie in mezzo al campo dove la rivoluzione può essere completata con un ultimo affare.

Jurgen Klopp infatti, secondo la ‘Bild’, è fiducioso di poter arrivare a Ryan Gravenberch. L’offerta al Bayern Monaco non è ancora arrivata, ma stando al quotidiano tedesco presto sarà presentata e dovrebbe assestarsi sui 20 milioni di sterline (23 milioni e mezzo di euro circa al cambio). L’olandese del resto ha già fatto sapere di voler lasciare la Baviera per poter giocare con più continuità.