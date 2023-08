Joao Felix, scelta fatta: niente Serie A, c’è l’accordo

Svolta per il futuro di Joao Felix, la Serie A lo ha sognato ma il portoghese giocherà altrove: i termini dell’accordo

Qualche anno fa, tra i giovani talenti emergenti, Joao Felix era segnalato come uno dei principali crack. Non per caso, piaceva anche ai grandi club italiani, ma era già tardi per mettere le mani su di lui, visto che per assicurarselo dal Benfica l’Atletico Madrid aveva sborsato 120 milioni di euro.

Non male le prime annate con i ‘Colchoneros’, anche se senza quel rendimento deflagrante che ci si aspettava. Poi, qualcosa si è rotto tra lui e Simeone. A gennaio, il prestito al Chelsea, dove ha finito per rimanere impantanato nella stagione stregata dei ‘Blues’. Quindi il ritorno a Madrid, ma per non restare, addirittura pensando alla risoluzione del contratto.

Scenari che hanno riacceso per un attimo vecchi interessamenti nel nostro campionato. Il colpo Joao Felix, a condizioni di favore, in Serie A poteva far comodo, come abbiamo raccontato. Ma l’idea del giocatore, in realtà, era già piuttosto chiara su cosa fare.

Joao Felix via dall’Atletico, le cifre del trasferimento

Joao Felix si prepara a lasciare l’Atletico Madrid per restare in Liga. C’è una squadra nei suoi pensieri ed è il Barcellona di Xavi.

Operazione orchestrata dal suo agente Jorge Mendes e da Deco, appena ritornato da dirigente nel club blaugrana. Secondo ‘Todofichajes.com’, in Spagna, sarebbe stato raggiunto l’accordo per un prestito oneroso tra i 7 e gli 8 milioni di euro, con successivo diritto di riscatto con cifra complessiva ancora da fissare.