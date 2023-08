Joao Felix gratis in Serie A: sfida a due

L’attaccante portoghese si ritrova ai margini dell’Atletico Madrid e vorrebbe rescindere il proprio accordo

Un’estate da separato in casa quella interamente trascorsa da Joao Felix all’Atletico Madrid. L’ex centravanti del Benfica non rientra più nei piani dei ‘colchoneros’ dopo essere già stato scaricato lo scorso gennaio in prestito al Chelsea. Un’esperienza però deludente che ha scoraggiato i ‘Blues’ dalle successive operazioni di riscatto.

Rientrato a Madrid, per Joao Felix è stato chiaro sin dal primo istante che non vi sarebbero stati margini per un ritorno di fiamma. E in tal senso, le dichiarazioni d’amore lanciate verso il Barcellona, hanno sortito il solo effetto di far ulteriormente infuriare l’intero ambiento colchonero, compreso il tecnico Simeone. Se la Premier League rimane ancora una valida alternativa, non è poi da escludere anche l’ipotesi Arabia Saudita.

Con un contratto in scadenza nel giugno 2027, non sarà infatti semplice riuscire a strappare il portoghese ad un prezzo ragionevole in virtù degli oltre 120 milioni di euro sborsati dall’Atletico Madrid per averlo nel 2019. Come riportato in Spagna nelle scorse ore, potrebbe verificarsi uno scenario inaspettato. Sembra infatti che Joao Felix abbia intenzione di chiedere la rescissione ufficiale del contratto, per porre fine ad una situazione giunta al limite.

Calciomercato Roma e Juve, Joao Felix gratis in Serie A

Nonostante le complessità che ruotano intorno a quest’ultimo scenario, Joao Felix vorrebbe comunque tentare di liberarsi a costo zero.

Condizione, questa, che consentirebbe ai club italiani di poter rientrare in corsa per l’attaccante portoghese. Nel sondaggio lanciato quest’oggi sui canali social di Calciomercato.it, è stato dunque chiesto a quale formazione del campionato italiano potrebbe fare più comodo il talento per certi versi inespresso di Joao Felix.

Se su Twitter è stata la Roma ad avere nettamente la meglio rispetto alle concorrenti raccogliendo il 34,1% dei voti, gli utenti di Telegram hanno invece decretato l’ampia vittoria della Juventus con il 56%. Alle spalle dei bianconeri l’Inter al 19%, seguita da Milan al 15% e Roma al 10%. Proprio i giallorossi, alla ricerca di una punta, potrebbero risolvere parecchi problemi ingaggiando un centravanti con le qualità di Joao Felix.