Rottura totale con l’Atletico: chiede la rescissione

Situazione ormai insostenibile all’Atletico Madrid: bersagliato dai tifosi, ha chiesto subito la rescissione del contratto per trovare una nuova sistemazione

Ambiente bollente al ‘Wanda Metropolitano’ per Joao Felix, sempre più lontano dall’Atletico Madrid.

L’attaccante portoghese non rientra nei piani dei ‘Colchoneros’ e del progetto tecnico di Simeone, come dimostra il mancato inserimento all’esordio in campionato dell’Atletico nel vittorioso 3-1 casalingo contro il Granada. L’ex gioiello del Benfica è rimasto in panchina per tutta la gara ed è stato sonoramente fischiato quando è stato inquadrato dal maxischermo dello stadio. I sostenitori dell’Atletico Madrid non hanno gradito le dichiarazioni pro Barcellona del giocatore, che nelle ultime settimana ha aperto a un trasferimento nelle fila dell’undici blaugrana. La situazione ormai è diventata insostenibile, con l’entourage pronta a una mossa ‘estrema’ per il futuro del fantasista lusitano.

Joao Felix rompe con l’Atletico Madrid: ipotesi rescissione, big italiane alla finestra

Stando a quanto riporta ‘La Sexta’, gli agenti di Joao Felix potrebbe chiedere all’Atletico Madrid la rescissione del contratto per lasciare il sodalizio del presidente Cerezo e trovare una nuova sistemazione con il giocatore sul mercato praticamente da svincolato.

Il portoghese è al momento in scadenza contrattuale nel 2027 e di recente oltre al Barcellona è stato accostato anche a un eventuale trasferimento in Arabia Saudita dopo la deludente parentesi in prestito nell’ultima stagione in Premier League con la maglia del Chelsea. Da capire se in questo scenario potrebbero inserirsi eventualmente anche le big italiane, mentre al contrario di Joao Felix sembra ormai da escludere una partenza di Alvaro Morata. L’ex Juventus, a segno domenica contro il Granada, è ritenuto una pedina importante dal Simeone come ammesso anche pubblicamente dal tecnico argentino.