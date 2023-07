Colloquio con Simeone e annuncio: svolta Morata

Tra gli attaccanti ancora in attesa di conoscere il proprio destino c’è anche Alvaro Morata. Lo spagnolo è associato alla Serie A, intanto arriva il colloquio con Simeone

Le preparazioni estive dei top club europei proseguono a gonfie vele ed in giro per il Mondo. L’Atletico Madrid è in Corea del Sud, terreno anche di un conclave che potrebbe risultare decisamente rilevante per quanto riguarda il futuro di uno degli attaccanti più chiacchierati del momento.

Il mirino è naturalmente su Alvaro Morata, centravanti spagnolo che da tempo è associato ad un futuro in Serie A con quello che sarebbe il suo terzo arrivo in Italia dopo le prime due esperienze alla Juventus. Due bienni a distanza di anni che hanno cambiato anche la vita sentimentale dello stesso Morata, sposato con la bella Alice Campello.

L’ex bianconero resta quindi al centro di un intrigo di mercato che coinvolge diverse squadre italiane, con Inter e Roma su tutte, oltre alla solita Juventus. A dispetto dei tanti rumors lo spagnolo è stato convocato per la tournée in Corea del Sud, lì dove è arrivato anche un colloquio importante.

Calciomercato, Inter e Roma osservano Morata: colloquio con Simeone

Come evidenziato da ‘Marca’ alle 11.30 ora locale in quel di Seul si è consumato un colloquio tra Diego Pablo Simeone e lo stesso Alvaro Morata con insieme a loro anche Gustavo Lopez, braccio destro dell’allenatore.

Un conclave di più di 20 minuti sul campo del Seongnam, club locale di seconda divisione. I tre hanno parlato apertamente della situazione dell’ex juventino con un messaggio chiaro da parte del calciatore: “Aspettiamo e vediamo“. Una ventina di milioni è il prezzo fissato e al momento nessuno vuole raggiungerlo, motivo per cui Morata ora è ancora all’Atletico e si trova in Corea.

Lo stesso attaccante sarebbe arrabbiato col club per non averlo fatto partire a cifre inferiori, un qualcosa che secondo la stessa fonte cozza con l’operato dell’entourage in Italia, che ha di fatto creato un’asta attorno a lui. Le parti hanno messo le carte in tavola ma nulla è ancora deciso, mentre intanto lo stesso Simeone nelle parole riportate oggi da ‘Marca’ ha ammesso: “Sono contento di Álvaro, è importante. Abbiamo un’ottima concorrenza con i cinque attaccanti. Spero che gareggerà come sempre quando è stato con noi e speriamo di poterlo aiutare a continuare a crescere”.