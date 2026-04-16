Lobotka verso la Juve, il Napoli ha già scelto il suo erede

Novità importanti in vista della prossima stagione: il mercato di Napoli e Juve entra finalmente nel vivo.

A sei giornate dalla fine del campionato, Napoli e Juve sono sicuramente tra le favorite per la qualificazione alla prossima Champions League. Gli azzurri occupano al momento la seconda posizione in classifica alle spalle dell’Inter, mentre Yildiz e compagni sono quarti davanti a Como e Roma dopo il prezioso successo ottenuto sul campo dell’Atalanta.

E anche il calciomercato di Napoli e Juventus è pronto a entrare nel vivo. L’oggetto del contendere si chiama Stanislav Lobotka, centrocampista ’94 che ha un contratto con gli azzurri che scade il 30 giugno 2027: il rinnovo appare ormai lontanissimo a tal punto che – secondo quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport’ – il ds Manna avrebbe già scelto l’erede dello slovacco, ovvero Joao Gomes del Wolverhampton.

Attenzione, a questo punto, alla Juventus che segue da diversi mesi Lobotka: il 31enne di Trencin è un pupillo di Spalletti, che spinge per allenarlo nuovamente in bianconero dopo l’avventura a Napoli.