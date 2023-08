Anche Pavard ha scelto l’Inter: Marotta e Inzaghi accelerano

L’Inter ha individuato in Benjamin Pavard l’obiettivo ideale per rinforzare il pacchetto arretrato di Simone Inzaghi. Le mosse del club nerazzurro per il francese in forza al Bayern Monaco

L’Inter accelera per Benjamin Pavard, obiettivo numero uno sul mercato per completare la difesa di Simone Inzaghi.

Sfumato il colpo Samardzic, la dirigenza interista ha deciso di cambiare strategia e destinare il tesoretto per il serbo (obiettivo ormai sfumato dopo le controversie con gli agenti del serbo) per regalare all’allenatore piacentino un elemento di spessore nella retroguardia dei vicecampioni d’Europa. Pavard è un obiettivo di vecchia data dell’Inter, con la pista che si è riaccesa nelle ultime ore nelle stanze di Viale della Liberazione. Marotta e Ausilio hanno incassato il via libera di Inzaghi e giovedì hanno riallacciato i contatti con il Bayern Monaco per il nazionale francese.

Via libera anche di Inzaghi: l’Inter spinge per Pavard

Pavard spinge per andare via e iniziare una nuova avventura, visto che non è più centrale nel progetto tecnico di Tuchel a Monaco di Baviera.

Per questo motivo l’ex Stoccarda ha risposto picche ai tentativi di rinnovo dei bavaresi, con il suo contratto che scadrà tra un anno. L’Inter fa leva soprattutto su questo aspetto, oltre ovviamente a sfruttare gli ottimo uffici con il Bayern dopo il recente approdo di Sommer ad Appiano Gentile. Tra domanda e offerta, c’è la sensazioni che le parti possano trovare un’intesa di massima tra i 20 e i 25 milioni di euro. I campioni di Germania sperano in un rilancio del Manchester United per alzare il prezzo, ma senza l’Inter fa sul serio e nei prossimi giorni intensificherà i contatti per arrivare alla fumata bianca. Oltre Ai ‘Red Devils’ anche l’Arsenal insidia i nerazzurri per Pavard, che dal canto suo avrebbe già dato il benestare al passaggio alla corte di Inzaghi.