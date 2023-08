Addio Vlahovic e Lukaku: scelto il nuovo attaccante

Il calciomercato estivo entra nella fase più concitata, dove tutto può accadere. Soprattutto per quanto riguarda il reparto offensivo

Il valzer degli attaccanti sta per partire: ancora tanto può accadere in giro per l’Europa, con club italiani direttamente coinvolti nei movimenti e nei trasferimenti dei grandi attaccanti europei.

Il mercato della Juventus è legato a quello della Premier League. In particolar modo per quanto riguarda il mercato degli attaccanti. E il valzer delle punte, tipico degli ultimi giorni di calciomercato, potrebbe portare a nuovi ed interessanti scenari. E dopo la lunga trattativa per Romelu Lukaku, conteso ai rivali dell’Inter, ora tutto potrebbe ruotare intorno a Folarin Jerry Balogun.

L’attaccante statunitense, di proprietà dell’Arsenal, è al centro di molte voci di mercato. L’Inter era sulle sue tracce, ma non ha mai trovato l’intesa con i Gunners per portarlo a Milano, né a titolo definitivo, né in prestito con diritto di riscatto. E ora per il giocatore classe 2001 che l’anno scorso ha segnato 22 gol con la maglia dello Stade Reims tra campionato e coppe. Ora potrebbe tornare in Francia dato che sulle sue tracce c’è il Monaco, ma nelle ultime ore si è registrata una importante novità che potrebbe stravolgere la situazione, anche per il mercato della Juventus.

Calciomercato Juventus, Balogun “blocca” Vlahovic

Nelle ultime ore, infatti, Folarin Balogun è finito nel mirino del Chelsea, club che detiene il cartellino di Romelu Lukaku e che ha messo nel mirino anche Dusan Vlahovic. L’eventuale ingaggio a Londra del centravanti statunitense, dunque, potrebbe cambiare anche il futuro della Juventus.

Con l’eventuale acquisto di Balogun, il Chelsea mollerebbe la pista Vlahovic, ma non solo. L’ingresso di un altro attaccante spingerebbe ancora di più i Blues a cedere Romelu Lukaku, il quale piace alla Juventus ma era stato accostato anche al Milan.