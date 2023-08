Nuovo colpo di scena: gratis all’Inter tra un anno

Inter, la trattativa potrebbe giungere ad un punto di svolta importante nelle prossime ore: così i nerazzurri potrebbero prenderlo gratis

Si prospettano ore molto intense nel quartier generale dell’Inter per programmare le prossime mosse di una sessione di estiva di calciomercato nella quale per i nerazzurri non sono affatto mancati i colpi di scena.

Dopo il dietrofront definitivo per Samardzic e l’acquisto di Arnautovic, Marotta e Ausilio hanno dirottato le loro attenzioni su Pavard. Come anticipato da calciomercato.it, l’Inter sta provando a bussare alla porta del Bayern: i contatti tra le parti sono sempre più frequenti, anche se il muro bavarese (al momento) resiste. Il calciatore, però, potrebbe prendere in seria considerazione l’idea di cambiare aria: sulle sue tracce c’è da tempo il Manchester United, che però finora non ha affondato il colpo con il Bayern. A fare il punto della situazione legata al difensore francese è anche Sky.de.

Secondo quanto riferito, pur non considerando incedibile il calciatore, il Bayern non avrebbe alcuna intenzione di fare sconti. Ma c’è di più. I neo campioni di Germania, allo stato attuale delle cose, avrebbero fatto recapitare ai potenziali acquirenti una valutazione complessiva da circa 40 milioni di euro più bonus. Soglia importante, che al momento nessuno ha intenzione di ‘toccare’. Ragion per cui i bavaresi starebbero valutando la possibilità di trattenere il calciatore fino alla naturale scadenza del suo contratto (nel 2024). A quel punto, nel caso in cui il Bayern non trovasse l’accordo con il classe ’96 per il rinnovo del contratto, Pavard sarebbe libero di approdare in un’altra squadra a costo zero. L’Inter monitora l’evolversi della situazione.