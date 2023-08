Alberto Malesani che fine ha fatto oggi? Barba incolta e ciabatte: è irriconoscibile

Allenatore molto importante per il calcio italiano; Alberto Malesani, dopo l’esperienza alla guida del Sassuolo, ha deciso di cambiare vita

Lo scorso trentuno maggio, a Budapest, la Roma ha perso la finale di Europa League contro il Siviglia; una sconfitta che ha portato numerose polemiche e che ha impedito di spezzare una vera e propria maledizione.

Da quando questa manifestazione si chiama così, infatti, nessun club italiano è riuscita a vincerla; l’ultimo successo risale a quando il torneo si chiamava Coppa Uefa e la squadra che riuscì a compiere l’impresa fu il Parma di Alberto Malesani. Tecnico, dunque, che ha lasciato un segno indelebile nel calcio italiano.

Alberto Malesani cosa fa oggi?

Dopo l’esonero con il Sassuolo, nell’ormai lontano 2014, Alberto Malesani non ha più messo piede in un campo da calcio; da quel momento è iniziata una nuova vita per uno degli allenatori più importanti nella storia del calcio italiano dal momento che è l’ultimo italiano ad aver vinto con un club del Belpaese in ambito internazionale.

Una nuova vita, dunque, per Alberto Malesani che (a differenza di molti suoi colleghi) ha deciso di slegarsi dal mondo del calcio e iniziare una strada decisamente diversa. Scelta forte e che, probabilmente, è stata dettata anche dall’assenza di possibilità di poter continuare con il suo primo grande amore, il calcio.

Il vino di Malesani

Abbiamo detto di come Malesani abbia iniziato una nuova vita; come riportato da Fanpage, l’ormai ex tecnico ha un’azienda di vini in Veneto e produce Amarone e Valpolicella. Azienda, appunto, dove sono impegnate anche le figlie. Una nuova vita che sta regalando diverse soddisfazioni ad Alberto Malesani ma l’amore per il calcio non può svanire.

Una testimonianza arriva da un post Instagram in cui possiamo vedere Malesani davanti ad undici bottiglie di vino disposte con il 4-3-3. Un riferimento, neanche troppo velato, al calcio e ad un modulo di gioco che amava utilizzare quando mandava in campo la propria squadra. Nuova vita sì ma l’amore per il calcio resta sempre presente e, per uno che ha fatto l’allenatore per tanto tempo, non potrebbe essere altrimenti.

Malesani si è ritirato?

A questa domanda possiamo rispondere di sì; Malesani, come già affermato, ha vissuto l’ultima esperienza sulla panchina del Sassuolo; avventura decisamente negativa dal momento che venne esonerato dopo cinque sconfitte in altrettante partite.

Da quel momento nessun club, italiano o estero, gli ha dato una possibilità di tornare in campo e questo lo ha portato ad essere fuori dal giro da ormai troppi anni. Come precedentemente sottolineato, Malesani ha iniziato una nuova vita con l’azienda che produce vino e possiamo ritenere impossibile un suo ritorno su una panchina; quando si sta fuori per così tanto tempo è difficile poi rimettersi in corsa e riuscire ad avere, da subito, il giusto approccio.

Alberto Malesani al bar in ciabatte (Foto)

Essere esonerato, per chi di mestiere fa l’allenatore, non fa mai piacere ma è ancora più doloroso non ricevere nessuna chiamata da quel momento. Una situazione non semplice con Malesani che solo con il tempo ha accettato la situazione iniziando una nuova vita con l’azienda vinicola.

In questa foto possiamo notare l’ex tecnico entrare in un bar con un abbigliamento molto particolare, dal momento che indossa quelle che sembrano essere delle vere e proprie ciabatte.