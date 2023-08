Ottanta milioni, arriva al posto di Vlahovic: è il prescelto dell’allenatore

Per Dusan Vlahovic può arrivare la cessione dalla Juventus: colpo da ottanta milioni di euro al posto del serbo

Dusan Vlahovic sì o no. Non un dubbio da poco per la Juventus che nelle ultime due settimane di mercato dovrà capire se il peso dell’attacco sarà ancora sulle spalle del 9 serbo oppure no.

Un dubbio che non dipende, almeno non soltanto, dall’affare Lukaku: il belga è il prescelto da Allegri, ma la cessione di Vlahovic è slegata dallo scambio con il Chelsea. Davanti ad una buona offerta, come raccontato da Calciomercato.it, la Juve è pronta a cedere l’ex Fiorentina e ad affidare l’attacco ad un altro calciatore.

Per il serbo però le varie opzioni sono via via venute meno: il Psg ha preso Ramos e chiuso (almeno per ora) il caso Mbappe, lo United si è buttato su Hojlund, il Bayern Monaco ha messo le mani su Harry Kane. Resterebbe il Real Madrid con Florentino Perez che ha dovuto incassare l’ennesima ‘delusione’ per Mbappe e Ancelotti che aspetta ancora un calciatore che possa sostituire Benzema.

Calciomercato Juventus, intreccio Vlahovic-Kolo Muani

Proprio dalla Spagna, arrivano le ultime indiscrezioni sul futuro di Dusan Vlahovic e sulla pista che porterebbe il serbo al ‘Bernabeu’.

Sfumato Mbappe, infatti, il Real ha due nomi in testa per il proprio reparto offensivo: Dusan Vlahovic e Kolo Muani. Stando a quanto riferisce ‘El Nacional’, però, il nome in cima alle preferenze di Ancelotti è proprio il francese dell’Eintracht Francoforte. Un profilo che piace all’allenatore di Reggiolo ma per il quale il club tedesco chiede almeno ottanta milioni di euro.

Una cifra che da Madrid potrebbero non essere disposti a pagare, riaprendo così la pista che porta a Vlahovic, soprattutto se la Juventus dovesse accettare una cifra intorno ai sessanta milioni di euro. Tutto ancora in ballo, quindi, con il Real che potrebbe rappresentare la destinazione del serbo, lascia poi a Giuntoli il compito di trovare il sostituto.