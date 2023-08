Samardzic sempre più a rischio: Marotta cambia idea sul sostituto

Rimane congelato il trasferimento di Samardzic all’Inter: Marotta ha pronta l’alternativa se dovesse definitivamente saltare l’arrivo del centrocampista serbo

Rischia di saltare l’affare Samardzic in casa Inter. Giorni concitati sulla trattativa per il trasferimento del talento serbo, bloccato dopo il mancato accordo sulle commissioni tra l’entourage del giocatore e il club nerazzurro.

L’Inter non torna indietro e non rimodulerà nuove proposte economiche (ingaggio e commissioni) con gli agenti del classe 2002, con le negoziazioni impostate nelle scorse settimane con la Pimenta prima dell’uscita di scena dell’avvocato brasiliano. Samardzic è tornato ieri pomeriggio a Udine e si allenerà in disparte in attesa che venga sbrogliata definitivamente la matassa sul suo futuro. Tra oggi e mercoledì la dirigenza di Viale della Liberazione si aspetta una risposta definitiva dal papà e dall’entourage del centrocampista serbo, con Marotta e Ausilio che sperano ancora di risolvere tutti i problemi e arrivare al lieto fine. Dopo il ritorno in Friuli di Samardzic, filtra però meno fiducia nella buona riuscita del trasferimento nelle stanze del quartier generale interista.

Calciomercato Inter, jolly Sensi se salta l’affare Samardzic

La dirigenza nerazzurra intanto proverà a chiudere l’arrivo di Arnautovic in attacco dopo la firma di Carlos Augusto, ma si aspettano già entro oggi un risposta da dentro o fuori dagli agenti del centrocampista serbo.

Nell’affare rimane al momento legato anche il futuro di Fabbian, che potrebbe comunque fare il percorso inverso anche senza la fumata bianca per il classe 2002. L’Inter comunque non vuole farsi trovare impreparata e studia altre soluzioni se dovesse saltare l’arrivo di Samardzic. Una di queste per completare il pacchetto di centrocampo sarebbe la permanenza alla corte di Inzaghi di Stefano Sensi, che sta ben figurando nel precampionato interista. Per l’ex Monza diversi sondaggi dall’Italia e dall’estero, ma per il momento nulla di concreto per un’eventuale partenza da Appiano Gentile. Marotta potrebbe così cambiare idea e mettere una toppa con Sensi se appunto sfumasse la firma di Samardzic. Sul serbo, intanto, resterebbero alla finestra la Juventus ma soprattutto il West Ham senza l’accordo con l’Inter.