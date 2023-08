Retroscena Mancini-Nazionale: la cifra che perderà ogni anno

Quanti soldi ha perso Mancini per essersi dimesso dal ruolo di CT della Nazionale? Il retroscena: ecco la cifra che nessuno si immagina.

Le dimissioni di Roberto Mancini, ormai ex CT della Nazionale, sono arrivate come un vero e proprio fulmine a ciel sereno. La FIGC ha annunciato che nei prossimi giorni il nuovo allenatore che guiderà l’Italia sarà ufficializzato, tuttavia il toto-nomi come di consueto impazza, tra vecchie e nuove idee.

Se, da una parte, le motivazioni personali annunciate come la causa per la quale il tecnico ha deciso di dire addio a questo progetto, convincono a metà, dall’altra parte in pochissimi conoscono un retroscena che nessuno si sarebbe mai immaginato.

Ecco quanti soldi, infatti, l’ex allenatore di Inter e Lazio ha perso dimettendosi da questo ruolo.

Dimissioni Mancini, quanti soldi ha perso? Stipendio, penale

Lo stipendio di Roberto Mancini che percepiva per guidare la Nazionale si aggirerebbe dai 2 ai 3 milioni di Euro circa, ma bisogna considerare un fatto importante: pochissime settimane fa, infatti, il tecnico aveva anche assunto il ruolo di coordinatore di tutte le Nazionali giovanili.

Una promozione che infatti stona con il suo addio improvviso ma che, allo stesso tempo, avrà sicuramente influito dal punto di vista dello stipendio che, dopo questa ufficializzazione, sarebbe schizzato verso l’alto.

Se consideriamo, infatti, che nel 2021 il suo contratto era stato rinnovato fino al 2026, possiamo facilmente ipotizzare come l’ormai ex CT dell’Italia con questa decisione abbia perso almeno 6,5 milioni di Euro circa, considerati i 3 anni mancanti.

Una cifra notevole che, tuttavia, stando agli ultimi rumors, appare ad ora irrisoria vista la presunta offerta proveniente dall’Arabia Saudita che sembra essergli pervenuta.