Mbappé, incontro con PSG: la decisione definitiva

Kylian Mbappé ha incontrato i dirigenti del PSG per discutere della propria situazione: presa la decisione definitiva.

Alla prima giornata di Ligue 1, Luis Enrique ha lasciato fuori dai convocati diversi calciatori importanti della rosa del PSG. Uno su tutti è Kylian Mbappé, che proprio nel giorno del debutto ha incontrato i dirigenti del PSG.

Sono state settimane pesanti per il francese, mai tornato indietro sui suoi passi. “Voglio rispettare il mio contratto con il PSG e finire l’anno a Parigi” aveva detto in tempi non sospetti. Ma il club si è indispettito con il giocatore che non ha voluto prolungare il contratto, preferendo restare in scadenza e andare via a giugno 2024 a parametro zero. Le cose sono cambiate nelle ultime ore, con una chiacchierata dall’esito positivo tra Mbappé e il PSG.

PSG, Mbappé torna in gruppo: cosa succederà entro la fine del calciomercato

Per evitare di chiudere i rapporti nel peggior modo possibile era necessario un nuovo confronto vis à vis. L’incontro terminato prima del match tra PSG e Lorient è stato utile per porre le basi ad un possibile negoziato.

Infatti entrambe le parti proveranno a discutere il prolungamento del contratto del calciatore per un altro anno, fino al 2025, con lo scopo esclusivo di non perdere l’atleta a parametro zero. Mbappé, in questo modo, potrà finire l’anno che porta all’Europeo nella sua Parigi. Successivamente, dopo questa stagione con Luis Enrique, potrà lasciare la società e inseguire il suo più grande sogno: giocare al Real Madrid.

Ma la notizia più importante per il giocatore è quello del reintegro in rosa. Il Paris Saint-Germain ha comunicato che Kylian potrà nuovamente allenarsi con la prima squadra. Questa decisione permetterà al talento classe 1998 di essere a disposizione di Luis Enrique già per la seconda giornata di campionato. L’obiettivo è scendere in campo contro il Tolosa, match in programma sabato 19 agosto. E al suo fianco, magari, ci sarà l’amico Dembele, appena acquistato dal Barcellona per circa 50 milioni di euro. Ousmane e Kylian sono compagni anche in Nazionale. Una buona notizia anche per Deschamps in vista di EURO2024.