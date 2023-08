Il PSG ‘minaccia’ Mbappe: incontro di fuoco, ecco cosa gli ha detto il club

Il PSG ha incontrato Mbappe, che vuole aspettare un anno e liberarsi a zero per il Real, e lo ha messo davanti a delle conseguenze importanti

Una delle grandi telenovele di questa estate di mercato è sicuramente quella che vede come protagonista Kylian Mbappe. L’asso francese del PSG è praticamente una sorta di fuori rosa, si sta allenando da giorni insieme agli esuberi. Le foto pubblicate con il classe ’98 sorridente insieme agli altri ‘scarti’ dei parigini fanno effetto. Soprattutto considerando che stiamo parlando probabilmente del giocatore migliore al mondo.

Dopo le estati in cui è parso – a più riprese – a meno di un passo dal Real Madrid, addirittura a zero, la questione si è riproposta. Ma stavolta è precipitata e i rapporti tra le parti si sono completamente spezzati. Mbappe lo scorso anno ha firmato a sorpresa un rinnovo biennale a cifre spropositate, ma ora vuole solo andare via. L’obiettivo è quello di trasferirsi al Real Madrid, che però vorrebbe sfruttare a tutti i costi la possibilità di prenderlo a zero. E allora il fuoriclasse francese ha deciso di forzare la mano con un solo pensiero: aspettare la fine del contratto e liberarsi a parametro zero per poi firmare finalmente con i Blancos. Un atteggiamento che al PSG – che vorrebbe cederlo subito e monetizzare –non è proprio andato giù, tanto da metterlo ai margini della rosa.

Il PSG incontra Mbappe: le tre gravi conseguenze del suo comportamento

Ora però sta diventando una sorta di braccio di ferro, con il club che ha minacciato di tenerlo in tribuna per tutta la stagione. Ma non è finita qui. Secondo ‘Canal Plus’, c’è stato un incontro molto teso questa mattina a cui hanno partecipato il presidente Nasser Al Khelaifi, il ds Luis Campos, il tecnico Luis Enrique e ovviamente Mbappe.

Il PSG quindi ha informato – via posta e di persona – il suo calciatore delle conseguenze ben più ampie che il suo comportamento rischia di avere. Oltre, ovviamente, a non mettere piede in campo per tutto l’anno. Tra le conseguenze, la società sarebbe costretta a cedere diversi giocatori nello spazio di poco tempo. E ovviamente dovrebbe rivedere in toto il progetto sportivo. Ma soprattutto, perdere a zero Mbappe per il PSG – a detta del club – comporterebbe anche ridimensionare le spese e addirittura lasciare a casa diversi dipendenti. La palla, a questo punto, passa al campione.