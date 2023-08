Napoli, si spinge per Veiga a prescindere da Zielinski: le ultime | CM.IT

Il Napoli lavora all’arrivo di Gabri Veiga, una trattativa che va avanti a prescindere dall’esito di quella per Zielinski con l’Al Ahli

Sono giorni caldissimi per il calciomercato del Napoli. Nelle ultime ore, come pubblicato da ‘TvPlay’, la cessione di Piotr Zielinski al Al Ahli, che sembrava in dirittura d’arrivo, è tornata in stand-by. La volontà del polacco, che ha sempre dato come sua priorità la permanenza in azzurro anche per motivi familiari, pare stia prendendo il sopravvento e potrebbe portare a un rinnovo di contratto, con Rudi Garcia come sponsor dell’operazione.

È una situazione fluida, per la quale non vanno escluse nuove sorprese, ma che lascia ancora aperto l’affare Gabri Veiga. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, il Napoli sta lavorando all’arrivo dello spagnolo a prescindere da ciò che accadrà con il polacco. La trattativa con il Celta Vigo procede e il sì del calciatore, come anticipato, c’è già da qualche giorno.

Serve l’ultima accelerata per avvicinarsi ai 40 milioni della clausola rescissoria del centrocampista e a una fumata bianca che, dunque, potrebbe non dipendere dalla decisione finale su Zielinski. Il polacco vive ore di riflessione insieme alla sua famiglia. E Veiga attende novità dall’Italia…