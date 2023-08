Aston Villa-Zaniolo: avanti con fiducia dopo la prima offerta | CM.IT

La trattativa per il passaggio di Zaniolo all’Aston Villa è caldissima, soprattutto dopo che entrambe le società sono uscite allo scoperto: le cifre

Procede in un clima di fiducia la trattativa per il passaggio di Nicolò Zaniolo all’Aston Villa. Sponsor dell’affare, ovviamente, Monchi che ha portato il ragazzo dall’Inter alla Roma nel 2018, nell’ambito dell’operazione Nainggolan. L’attaccante del Galatasaray oggi non è stato convocato per la trasferta col Kayserispor (prima giornata di campionato) ed è l’ennesimo segnale sul suo probabile addio, appena sei mesi dopo lo sbarco ad Istanbul. Ieri, invece, era arrivata la conferma dell’interesse dei Villans da parte dello stesso manager Unai Emery.

La Premier è sempre stata nei piani del calciatore per questo, da quanto trapela, il suo assenso è stato di fatto immediato. Le parti restano così in stretto contatto per diminuire la distanza tra la richiesta e l’offerta, con gli inglesi orientati a modificare l’ultima proposta che tra prestito, diritto di riscatto e bonus è comunque inferiore alla clausola da 35 milioni. Sempre in tema cifre, possiamo confermare un altro dato: lo stipendio dell’ex giallorosso in Inghilterra dovrebbe aggirarsi sui 3,5 milioni di euro a stagione, con bonus. Insomma, siamo in una fase molto calda dell’operazione e presto verrà scritta la nuova puntata della vicenda.