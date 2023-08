Cessione Zaniolo, arriva il via libera UFFICIALE

Conferme sull’immissione di Zaniolo sul mercato internazionale e l’accostamento all’Aston Villa, ecco l’ultima decisione del tecnico Buruk

Giusto il tempo necessario per il rilancio mediatico ed è nuovamente in corsa sul mercato internazionale. Nicolò Zaniolo ha saputo sfruttare al meglio le opportunità avute tra le file del Galatasaray, nel campionato turco di Süper Lig, dopo la brusca rottura con la Roma di José Mourinho. Un semestre di buoni numeri, appuntati anche da alcune società estere, come l’Aston Villa, interessate alle sue prestazioni.

Il calciatore aveva infatti mostrato interesse nel tornare nel calcio europeo ed ambire ad un progetto tecnico più importante, che potesse lanciarlo come stella assoluta soprattutto nelle coppe europee. Inizialmente si era ipotizzato che potesse finire a giocare per la Juventus, club da tempo sulle sue tracce, ma la trattativa non ha mai preso il volo.

Finché nelle ultime giornate è saltato fuori l’apprezzamento da parte dell’Aston Villa per il suo cartellino, con tanto di garanzia lanciata dal tecnico del club inglese Unai Emery che ha espresso gradimento per le sue caratteristiche tecniche.

Zaniolo fuori dalla lista convocati del Galatasaray, ora tocca all’Aston Villa

Oggi sono spuntati nuovi dettagli sull’apertura da parte del Galatasaray alla cessione di Zaniolo, dati dal via libera dell’attuale allenatore Okan Buruk.

Quest’ultimo non ha infatti convocato l’attaccante a prendere parte al primo degli impegni stagionali ufficiali di campionato, in programma domani con il Kayserispor. Il dettaglio apre dunque le porte all’Aston Villa per l’affondo definitivo per il calciatore, già ben avviato con una proposta che possa soddisfare le pretese dei cedenti turchi.