Zaniolo via dal Galatasaray, tutto vero: la conferma dell’allenatore

Potrebbe chiudersi dopo appena sei mesi l’esperienza di Nicolò Zaniolo in Turchia. L’attaccante italiano ha lasciato la Roma a gennaio, ai ferri corti con la società sul tema rinnovo, trovando la sua dimensione col Galatasaray, dove è diventato un vero e prorio beniamino.

Per lui si è sempre parlato di un ritorno in Italia, con la Juventus prontissima finalmente a portarlo in bianconero soprattutto in caso di cessione di Chiesa. Alla fine è arrivato invece solo Weah e per Zaniolo si è riaffacciata la Premier League dopo il no del giocatore al Bournemouth a gennaio. Oggi su Calciomercato.it vi abbiamo parlato dell’esistenza di una trattativa concreta tra Galatasaray e Aston Villa, che chiede il prestito con riscatto. L’esterno ha dato il suo ok e intanto i turchi hanno preso pure l’eventuale erede, Tete. A confermare tutto è stato lo stesso manager del club di Birmingham, Unai Emery: “Zaniolo non è un attaccante. È versatile. Può giocare da punta, numero sette o numero 10 ed è uno di quelli che abbiamo in lista, con le qualità che ha, per aiutarci. È uno sulla lista, ma ce ne sono anche altri”. L’Aston Villa deve sopperire all’infortunio grave occorso a Emi Buendia, che si è rotto i legamenti.