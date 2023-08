Vlahovic-Lukaku, il Chelsea ha deciso: c’è la svolta

Dusan Vlahovic, protagonista nel test in famiglia della Juventus, sempre al centro del mercato: le ultime sul Chelsea

Due gol e gli applausi dei tifosi. Dusan Vlahovic ha scoperto di avere il popolo bianconero dalla sua parte nel corso del test in famiglia contro la Juventus Next Gen.

Il serbo resta al centro delle voci di mercato con Allegri che nel post partita ha affermato di voler puntare ancora su di lui ma di non poter mettere bocca su eventuali offerte irrinunciabili. Il riferimento è al possibile trasferimento al Chelsea con lo scambio con Lukaku di cui si parla ormai da diverse settimane.

Ebbene, qualcosa si starebbe muovendo ma in direzione contraria all’accordo tra i club. I Blues, infatti, si sarebbero tirati indietro – almeno per il momento – dalla trattativa con la Juventus. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, il Chelsea non sta valutando uno scambio per Vlahovic, anche se il club londinese rispetta l’attuale numero 9 bianconero.

Stando a quanto riferisce lo ‘Standard Evening’, la società inglese vuole una cessione a titolo definitivo di Lukaku, in Europa nel mese di agosto o in Arabia a settembre, quando i mercati nel Vecchio Continente (almeno per i principali campionati saranno chiusi.

Calciomercato Juventus, il Chelsea dice no a Vlahovic-Lukaku

Niente scambio Lukaku-Vlahovic quindi, con la Juventus che se davvero vuole regalare il belga ad Allegri dovrà fare una trattativa a parte. Una trattativa che però dovrà tener conto anche della posizione dei tifosi che anche questa sera si sono schierati contro l’arrivo di Lukaku a Torino (“Noi Lukaku non lo vogliamo” il coro più volte cantato sugli spalti).

Proprio i bianconeri hanno provato a spingere per il trasferimento di Vlahovic al Chelsea nel tentativo di facilitare l’operazione Lukaku. Un tentativo che, almeno per il momento, non è andato a buon fine che i Blues che si sono tirati fuori dalla trattativa per lo scambio.