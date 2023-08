Allegri tra Lukaku, Vlahovic e le offerte irrinunciabili: “Non posso mettere bocca”

Le parole di Allegri dopo il test in famiglia della Juventus: da Pogba a Lukaku, passando per Vlahovic e Chiesa

Test in famiglia per la Juventus, con la novità della cornice (l’Allianz Stadium invece che Vilar Perosa). Al termine della partita, Massimiliano Allegri ha parlato in mixed zone.

POGBA – “Pogba sarebbe un acquisto importante. Dobbiamo essere fiduciosi. Per quanto riguarda gli altri, McKennie non sarà a disposizione a Cesena con l’Atalanta. Paul ha una reazione buona sul ginocchio, ed è un giocatore forte e bravo. Se gioca venti minuti in una partita è già importante. Speriamo di averlo in 20 giorni massimo un mesetto”.

LUKAKU – “Abbiamo un parco attaccanti importante, sono contento. Come ha detto Giuntoli, di fronte a offerte irrinunciabili io non posso mettere bocca. Sono molto contento di Vlahovic, si sta riprendendo. Troverà la fiducia”

KAIO JORGE – “Vedere giocare questo ragazzo è un piacere. Ha passato un inferno e ha tenuto duro. Parleremo col ragazzo per capire il percorso migliore, in vista dell’anno prossimo. Ha le movenze del grande giocatore”.

VLAHOVIC E CHIESA – “Cerchiamo di valorizzare Vlahovic, che è un finalizzatore e è diverso da Milik. Chiesa è rientrato bene. Giocare nella Juventus è diverso che giocare, con tutto rispetto, nel Torino e Bremer sta crescendo”.

OBIETTIVO – “Fa piacere la presenza della società in queste occasioni. È l’anno del centenario e siamo concentrati nel fare bene. L’obbiettivo è arrivare a marzo in lotta per lo scudetto. E la Juventus deve tornare a giocare la Champions League in ottica di sostenibilità, è troppo importante”.