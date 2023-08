Salta l’amichevole, il Bayern spera. E c’entra anche Vlahovic

Salta l’ultima amichevole pre-campionato e i negoziati con il Bayern continuano, è ancora contesa Kane-Vlahovic per comporre il reparto offensivo del futuro in Baviera da prezzo base di oltre 100 milioni

Nulla è ancora deciso, con tifosi e addetti ai lavori divisi in due sul futuro di Dusan Vlahovic alla Juventus. Il centravanti serbo, per quanto venga ancora considerato un elemento qualitativo della rosa a disposizione di Massimiliano Allegri, sarebbe sul piede della partenza da diverse settimane ormai.

Per i bianconeri potrebbe trattarsi di un’occasione per recuperare parte dell’investimento lanciato tempo addietro, mentre per le pretendenti un’occasione per mettere le mani su un gioiellino da sgrezzare e poco fortunato nella sua limitata esperienza torinese.

Di recente, come noto, Vlahovic è stato accostato soprattutto al Bayern Monaco. Il club bavarese, a caccia di una punta di sostanza e da doppia cifra mai più avuta dopo l’addio di Robert Lewandowski, ritiene che il serbo possa essere un’opzione importante da valutare ma soltanto nel caso in cui dovesse tramontare in via definitiva la pista prioritaria Harry Kane.

L’inglese, sotto contratto con il Tottenham ed emblema di una squadra mai davvero in pole nei giochi di campionato di Premier League, avrebbe aperto alla possibilità di cambiare aria. Motivo per cui il Bayern ha lanciato in via ufficiale quella che speravano potesse essere l’offerta definitiva da 100 milioni di euro per convincere gli ‘Spurs’ a cedere il proprio pupillo. Dopo un primo secco rifiuto, però, i contatti interni alla trattativa tra le due parti non sono ancora tramontati. Anzi, come conferma ‘Sky Sports UK’, perdurano con forza e sarebbe necessario un rilancio al rialzo.

Kane pista prioritaria del Bayern, se salta è affondo Vlahovic

La recente esclusione del centravanti dalla convocazione all’ultima delle amichevoli pre-campionato a Barcellona ha destato qualche sospetto. Ma la realtà dei fatti sta nella voglia di preservare le sue energie in vista proprio del primo match ufficiale della stagione di Premier contro il Brentford.

Lo stesso Kane sembra aver trovato una nuova dimensione con Ange Postecoglu. Dettaglio importante che lo spingerebbe a restare a Londra per altro tempo. Ma adagiarsi sugli allori non serve: il Tottenham dovrebbe scongiurare la sua partenza nel 2024 a parametro zero e dunque una cessione iper-remunerativa adesso avrebbe ben più senso logico. Certo è che il Bayern non starà ai giochi di mercato della cedente a vita. Se Kane sfumasse, tutte le energie ricadrebbero sull’operazione Vlahovic. Anche la Juve è avvisata.