Champions, rinvio UFFICIALE: l’annuncio dell’Uefa

La gara è stata rinviata ufficialmente da parte dell’Uefa in seguito alla tragedia avvenuta la scorsa notte in Grecia

Non poteva che essere rinviato il match in programma questa sera tra Aek Atene e Dinamo Zagabria. Le due formazioni, infatti, non scenderanno in campo nella sfida inizialmente in programma questa sera alle 20.45 e valida in quanto andata dei preliminari di Champions League.

Una decisione inevitabile, quella comunicata ufficialmente nelle scorse ore da parte dell’Uefa, in seguito alla tragedia che si è consumata in Grecia la scorsa notte. A causa di uno scontro violento tra gli ‘ultras’ dei due club, infatti, si è registrata nella capitale greca la dolorosa scomparsa da parte di un tifoso dell’Aek. Atti di estrema violenza che poco hanno a che vedere con questo sport e che hanno portato l’organo presieduto da Ceferin a rinviare la gara a settimana prossima.

Questo il comunicato diffuso sul rinvio: “La Uefa deplora con la massima fermezza gli spaventosi incidenti che si sono verificati ieri sera ad Atene e che hanno provocato la perdita di una vita. Pur esprimendo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia della vittima, all’AEK Atene FC e ai suoi tifosi, vorremmo ribadire che la violenza non ha posto nel nostro sport e ci aspettiamo che i responsabili di questo terribile atto siano arrestati e consegnati alla giustizia”.

Aek Atene-Dinamo Zagabria, rinvio ufficiale dell’Uefa

L’Uefa ha motivato la propria scelta specificando che “a seguito delle violenze di ieri e in consultazione con le autorità locali”, le condizioni per lo svolgimento della partita tra Aek Atene e Dinamo Zagabria in programma stasera non sono soddisfatte”.

Queste sono state poi le indicazioni sulle prossime date: “In linea con l’articolo 26.01 del Regolamento della UEFA Champions League 2023/24, la partita in programma questa sera allo stadio Agia Sofia di Atene è rinviata – prosegue la nota di Nyon -. La partita GNK Dinamo (CRO) – AEK Athens FC (GRE) a Zagabria si giocherà martedì 15 agosto 2023 (20:00 CET) come da programma. La UEFA è in contatto con entrambe le squadre per confermare la data della partita riprogrammata tra AEK Athens FC (GRE) e GNK Dinamo (CRO), ovvero venerdì 18 agosto 2023 o sabato 19 agosto 2023. Viene mantenuta la decisione precedentemente comunicata relativa all’assenza di tifosi in trasferta per entrambe le partite e saranno attuate tutte le misure necessarie”.