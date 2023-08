Roma a caccia di un bomber esperto: ecco il prezzo di Batshuayi | CM.IT

Il mercato della Roma si concentra sui rinforzi in attacco. Tra i nomi accostati al club di Mourinho c’è quello di Batshuayi del Fenerbahce

Rinforzare il reparto offensivo è l’obiettivo primario della Roma in queste ultime settimane della sessione estiva di mercato. Oltre ad un giovane di prospettiva come Marcos Leonardo, per il quale prosegue la trattativa con il Santos, i capitolini pensano ad un attaccante esperto in caso di partenza di Belotti.

A tal proposito l’obiettivo primario dei giallorossi risponde al nome di Marko Arnautovic, ma il Bologna continua a fare muro sul centravanti austriaco. Da Muriel e Zapata dell’Atalanta all’ex napoletano Mertens e all’ex interista Sanchez ora svincolato, le alternative non mancano. Nelle ultime ore è circolata anche la candidatura di Michy Batshuayi, attaccante belga classe 1993 che milita attualmente in Turchia, accostato di recente anche ad Atalanta e Salernitana. Secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it, il Fenerbahce non lo ritiene incedibile – specie dopo l’arrivo di Dzeko in quel ruolo – e valuta il cartellino dell’ex Chelsea tra i 6 e gli 8 milioni di euro. Per la Roma, tuttavia, ad oggi il centravanti di origini congolesi non rappresenta un obiettivo primario bensì una sorta di ‘Piano B’. A quella cifra, in ogni caso, sarebbe un’alternativa troppo costosa per la squadra di Mourinho.