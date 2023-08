Nuovo portiere Inter dopo Sommer: blitz dell’agente in sede

In attesa dell’ufficialità del portiere svizzero, il club nerazzurro continua a muoversi per il suo vice

Nella giornata in cui Sommer si tinge finalmente di nerazzurro mettendo fine ad una lunghissima telenovela di calciomercato, ecco che l’Inter accelera per completare il proprio reparto portieri. Il club, infatti, ha incontrato questo pomeriggio l’agente di uno dei suoi principali obiettivi.

Dopo aver perso Trubin, destinato a diventare il nuovo estremo difensore del Benfica, nelle scorse ore per l’Inter si è complicata anche la pista Bento in seguito alle parole del ds dell’Athletico Paranaense Alexandre Mattos. Per questa ragione il club nerazzurro ha accolto in sede pochi minuti fa Tullio Tinti, agente di Emil Audero, uno degli obiettivi già sondati nelle scorse settimane.

Il portiere italiano, di proprietà della Sampdoria, potrebbe essere una soluzione low cost almeno per questa stagione nel ruolo di vice di Sommer. Da non escludere anche un possibile scambio di prestiti tra Audero e Filip Stankovic, il giovane portiere nerazzurro che si è messo particolarmente in mostra durante la tournée in Giappone.

Nel colloquio tra Tinti e l’Inter, inoltre, anche il prolungamento del contratto di Simone Inzaghi di un anno, dal giugno 2024 al 2025. Il noto procuratore, infatti, cura anche gli interessi sportivi del tecnico nerazzurro che grazie al percorso straordinario in Champions League della scorsa stagione, ha riconquistato la fiducia dell’intero ambiente.