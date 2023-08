L’Inter e Sommer insieme a lungo: novità sul contratto | CM.IT

Finalmente, Yann Sommer si appresta a diventare il nuovo portiere dell’Inter: una trattativa lunghissima che volge al termine

Ieri è atterrato a Milano, oggi svolgerà le visite mediche prima di firmare il contratto che lo legherà all’Inter: stiamo parlando di Yann Sommer, portiere che arriva dal Bayern Monaco.

Una trattativa decisamente lunga quella tra Inter e Bayern Monaco per il 34enne portiere della Nazionale svizzera, l’erede designato di André Onana, passato al Manchester United per 55 milioni di euro, bonus inclusi. Alla fine, il club nerazzurro si è dovuto piegare e, per accelerare l’arrivo dell’estremo difensore, ha deciso di pagare i 6 milioni di euro, ma senza fare ricorso alla clausola rescissoria. La cifra verrà versare nel biennio, mentre, riportano indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, Sommer firmerà un contratto triennale, fino al 30 giugno 2026, e non più biennale come si era vociferato nelle scorse settimane. Dunque, un accordo più lungo con l’ormai ex Bayern Monaco destinato a fare da chioccia ad eventuali giovani portieri che il direttore generale Beppe Marotta e il direttore sportivo Piero Ausilio porteranno in dote all’allenatore Simone Inzaghi in questa, e nelle prossime, sessioni di calciomercato.

#Sommer, oggi alle prese con le visite mediche, firmerà un contratto valido fino al 30 giugno 2026 con l’#Inter @calciomercatoit — Alessio Lento (@alessio_lento) August 7, 2023

L’esperto portiere svizzero è sbarcato ieri pomeriggio – proveniente da Monaco di Baviera e accompagnato dalla famiglia – allo scalo privato di Milano Linate e questa mattina ha iniziato la prima parte delle visite mediche all’Humanitas di Rozzano, sotto la supervisione del Dottor Volpi. In tarda mattinata l’ormai ex Bayern si sposterà al Coni di Milano per l’idoneità agonistica e completare così l’iter medico. Nel pomeriggio dopo pranzo ultima tappa infine nella sede di Viale della Liberazione per la firma sul contratto.

Inter, da Sommer a Samardzic: nelle prossime ore il tedesco raggiungerà Milano

Sommer dopo l’ufficialità si metterà subito a disposizione di Simone Inzaghi ad Appiano Gentile e, termini tecnici permettendo, potrebbe aggregarsi al gruppo già per il test amichevole in Austria di mercoledì contro il Salisburgo.

Nelle prossime ore dopo lo svizzero toccherà invece a Lazar Samardzic raggiungere Milano per sottoporsi alle rituali visite mediche e firmare il contratto quinquennale con l’Inter, che nel weekend ha definito la trattativa con l’Udinese per il centrocampista serbo con Fabbian inserito nell’affare che farà il percorso inverso.