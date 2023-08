Sommer nerazzurro, ma c’è una novità. E continua la caccia al secondo portiere

Dopo diversi tira e molla, il portiere svizzero sta per vestire definitivamente la maglia dell’Inter. Oggi visite e poi firma sul contratto biennale che lo legherà al club meneghino fino al 2026

Telenovela finita. Finalmente Yann Sommer è (quasi) pronto a iniziare la sua nuova avventura come portiere dell’Inter.

Il giocatore svizzero è atterrato ieri sera a Milano intorno alle 18.10 di sera all’aeroporto di Linate Prime con un volo privato da Monaco di Baviera. Ad attenderlo c’era qualche tifoso, quei tifosi che fino a oggi hanno atteso speranzosi che l’Inter trovasse definitivamente l’erede di André Onana.

Una trattativa non di certo breve, quella con il Bayern Monaco. L’Inter cercava di trattare sui 6 milioni richiesti dal club bavarese (corrispondenti alla clausola sul giocatore) e allo stesso tempo Thomas Tuchel e la società blindavano il portiere in attesa di trovare un sostituto all’altezza, perché l’infortunio di Neuer preoccupa più del previsto. Alla fine l’accordo. L’Inter pagherà i 6 milioni, dilazionati in due anni, che però formalmente non saranno legati all’esercizio della clausola.

Dopo la mattinata di oggi Sommer sarà a tutti gli effetti un giocatore nerazzurro. Mattinata dedicata prima alle consuete visite mediche all’Humanitas di Rozzano e all’idoneità sportiva al Coni e successivamente alla firma in sede sul contratto triennale che legherà giocatore e club nerazzurro fino al 2026.

Sommer c’è, ora è sfida con la Lazio per Audero

Se un capitolo della telenovela sembra essersi concluso, ce n’è un altro ancora in sospeso. Quello che riguarda il secondo portiere.

Anatolij Trubin, che sembrava avere un accordo con i nerazzurri quantomeno per il prossimo anno a scadenza di contratto, ad oggi sembra essere sempre di più un giocatore del Benfica. Oltre a Trubin, sfumato anche Bento dopo le parole del ds dell’Athletico Paranaense che di fatto tolgono il giocatore dal mercato.

L’Inter guarda con interesse a due giocatori, che però vorrebbe in prestito. Il primo è Emil Audero della Sampdoria, sul quale è forte la Lazio; il secondo invece è Andrea Consigli del Sassuolo. I blucerchiati preferirebbero una cessione a titolo definitivo, ma l’Inter potrebbe usare Filip Stankovic come pedina di scambio all’interno della trattativa. Non è un segreto che i nerazzurri preferiscano mandare in prestito il giovane portiere in qualche squadra a farsi le ossa, e questa potrebbe essere un’occasione sia per il club che per il giocatore.