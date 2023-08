Serie A, da Allegri e Inzaghi a Mourinho e Garcia: è lui il più scontento

Serie A, il mercato non decolla e le squadre sono incomplete: da Mourinho a Garcia, da Allegri ad Inzaghi. I tecnici sono scontenti

A pochi giorni dal via della Serie A 2023/2024, alcune squadre sono ancora incomplete. L’Inter vedrà arrivare soltanto oggi il nuovo portiere, ma in casa nerazzurra mancano ancora un attaccante e un difensore.

Incompleta è anche la Juventus, dove regna l’incertezza attorno a Dusan Vlahovic, ma Allegri aspetta soprattutto un rinforzo a centrocampo. Ma incomplete al momento risultano anche Napoli e Roma, con i giallorossi alla ricerca di un attaccante e il Napoli che è pronto ad accogliere un nuovo difensore. Due nomi legati al Brasile, visto che Natan, dopo le visite mediche a Roma, si trasferirà a Castel di Sangro per raggiungere la squadra, mentre dall’altra parte in casa giallorossa si continua ad insistere per Marcos Leonardo, attaccante del Santos, il cui futuro è legato anche alla telenovela Deivid.

Serie A, tante squadre incomplete: è Mourinho il tecnico che deve sentirsi maggiormente deluso

Proprio per tutte queste ragioni legate al mercato, abbiamo chiesto ai follower di Twitter di Calciomercato.it chi tra i vari tecnici dovrebbe sentirsi maggiormente deluso.

📊 MOMENTO SONDAGGIO#Inter ancora senza attaccante e difensore, #Juventus senza mediano, #Napoli e #Roma da completare. Al 6 agosto e col calciomercato ancora in corso, quale allenatore ha le motivazioni maggiori per essere deluso❓ RT, VOTA e COMMENTA — calciomercato.it (@calciomercatoit) August 6, 2023

Le risposte non lasciano dubbi. Il 40% dei votanti ha scelto infatti José Mourinho. Il portoghese attende con impazienza un nuovo attaccante. Vero che dal mercato sono arrivati giocatori importanti a costo zero come Aouar e Ndicka, ma la situazione giallorossa era nota. L’infortunio di Abraham e le difficoltà di Belotti obbligano la società capitolina a regalare al tecnico un nuovo innesto in attacco. Innesto che però non è ancora arrivato. Da qui il fatto che dovrebbe essere proprio l’allenatore di Setubal il più deluso tra i tecnici della Serie A.

Il 26,8% ha invece votato per Simone Inzaghi. L’allenatore piacentino accoglierà solo da domani (giorno in cui sono previste le visite mediche) Yann Sommer. In rosa però mancano un altro portiere, un difensore e soprattutto un attaccante. Pressoché identiche invece le votazioni in favore di Rudi Garcia e Massimiliano Allegri. Il tecnico della Juventus è stato scelto dal 16,4%, mentre il francese dal 16,8%. Segnale che sì, Juve e Napoli attendono giustamente risposte, ma c’è anche chi sta peggio.