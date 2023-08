Il Milan si ‘vendica’ del Torino: affare saltato all’ultimo, era tutto fatto

Milan e Torino stanno trattando per la vendita di un giocatore, ma i rossoneri sembrano pronti a vendicarsi dei granata.

Una delle trattative che ha tenuto maggiormente con il fiato sospeso i tifosi di Milan e Torino in passato è stata quella che avrebbe dovuto portare a Milano Andrea Belotti. Il Gallo sembrava ormai prossimo a vestire la maglia rossonera, ma all’ultimo saltò tutto.

L’affare, come si legge sulle pagine del Corriere della Sera, avrebbe potuto chiudersi con ben 75 milioni di Euro nelle casse dei granata, ma Cairo rifiutò. Fu una situazione davvero incredibile, soprattutto pensando a come il Toro abbia perso Belotti nell’estate del 2022 a parametro zero. Ora sono i piemontesi a bussare alla porta del Diavolo, ma quello sgarbo non è stato ancora digerito.

Messias verso il Torino? Ecco la richiesta del Milan

In questi ultimi giorni, come spiega Tuttosport, si è fatta molto più calda la pista che porterebbe Messias al Torino. Il Milan lo ha messo sul mercato e sembrava ormai prossima la chiusura della trattativa con il Besiktas.

Purtroppo però il trasferimento non è andato a buon fine e dunque il Milan deve cercare nuovi acquirenti. I rossoneri hanno stanziato un prezzo compreso tra i 3 e i 4 milioni di Euro per il brasiliano, anche se il Toro preferirebbe puntare inizialmente su un prestito per un riscatto futuro. Tocca ora al Milan dimenticare il caso Belotti e pensare al futuro del prorpio trequartista sudamericano.