Come cambiare i dati personali su DAZN? I tuoi dati così saranno al sicuro

Dazn è la piattaforma che permette di vedere la partite di Serie A; per accedere servono i dati personali ma questi possono essere cambiati.

La nuova stagione di Serie A inizierà nel weekend del prossimo 19/20 agosto con i club che, in questo periodo, si stanno preparando nel tentativo di farsi trovare al meglio possibile in vista della prima giornata. Sono amichevoli fondamentali nel tentativo di mettere minuti nelle gambe e per trovare la condizione fisica più adatta; bisogna anche provare diversi schemi da riproporre nel corso della stagione.

Il campionato italiano sarà visibile su Dazn; non solo il calcio italiano e quello internazionale. Sulla piattaforma sono presenti tanti altri contenuti che hanno portato, inevitabilmente, all’aumento dei prezzi degli abbonamenti.

Una scelta non accolta in maniera positiva dagli utenti nonostante la possibilità, offerta sempre da Dazn, di pagare o in dodici comode rate o in una sola soluzione che permetterebbe agli abbonati di risparmiare rispetto al pagamento rateizzato.

Gli utenti, oltre al discorso relativo all’aumento degli abbonamenti, sperano di non avere problemi come successo nella passata stagione. All’inizio dello scorso campionato, infatti, ci sono stati non pochi problemi nella visione della prima giornata; delle difficoltà che possono essere risolte in alcuni semplici passaggi anche se, molto spesso, il problema principale è legato al server.

Per vedere Dazn è necessario crearsi un proprio account nel quale inserire dati personali quali nome e cognome che consentiranno all’utente di iniziare la visione dei contenuti presenti sulla piattaforma. Sui dati personali bisogna sottolineare una cosa molto importante: è possibile cambiarli.

Cambiare i dati personali DAZN: ecco cosa bisogna fare

Come detto, dunque, è possibile andare a cambiare i dati DAZN; la prima cosa da sapere è che, per fare questo tipo di operazione, è necessario aprire l’app e andare nella sezione “il mio account”. A quel punto il primo passo da fare è quello di cambiare il nome, il cognome o la password.

Il passo successivo, volendo continuare a pagare l’abbonamento, è proprio quello di scegliere il metodo di pagamento preferito. Bisogna, poi, andare a sottolineare come la terza mossa da fare sia quella di vedere i dispositivi da collegare per la visione dei contenuti offerti da DAZN. L’ultima mossa è quella di scegliere la lingua.

Questo, dunque, è l’iter da seguire per permettere agli utenti di cambiare i propri dati personali di DAZN; bisogna anche aggiungere come, una volta fatto il primo accesso inserendo le credenziali, è molto difficile andare a cambiarle per una semplice questione di comodità.