Vlahovic ‘scaricato’ dopo il gol: il club ha già preso una decisione

In gol nell’amichevole con il Real Madrid, Dusan Vlahovic è al centro di molte voci di mercato, ma proprio in queste ore si è registrata la svolta

Dopo il gol realizzato nell’amichevole con il Real Madrid, sembra essersi delineato in modo definitivo l’immediato futuro di Dusan Vlahovic.

Il Paris Saint-Germain scarta Dusan Vlahovic dalla lista dei possibili rinforzi per il reparto avanzato. Il club francese, infatti, si sta guardando intorno alla ricerca di ben tre innesti per l’attacco, uno dei quali dovrebbe essere Ousmane Dembélé del Barcellona. Diversi, infatti, i nomi nel mirino di Luis Campos, uomo mercato del club parigino. Tra questi ci sarebbero Randal Kolo Muani, Gonçalo Ramos e Bradley Barcola.

Entro la fine di questa sessione estiva di calciomercato, il Paris Saint-Germain proverà ad ingaggiare questi tre attaccanti, oltre a Dembelé. Un nuovo attacco, dunque, per il tecnico Luis Enrique in vista della prossima stagione che potrebbe rappresentare un momento di “rifondazione” per la società transalpina. Tanti nomi, tanti obiettivi e altrettante trattative. Tra i profili attenzionati dal Psg, dunque, non figura Dusan Vlahovic, in passato accostato ai parigini.

Calciomercato Juventus, niente Psg per Vlahovic

Una situazione di mercato che potrebbe rappresentare il definitivo punto di ripartenza per Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo è entrato al 77′ dell’amichevole con il Real Madrid, trovando anche il gol del definitivo 3-1 con una zampata da centravanti puro.

L’attaccante ha esultato indicando il numero 9 che porta sul retro della maglia, un modo per indicare la sua voglia di restare per essere determinante con la compagine bianconera. Eppure nei giorni scorsi si era parlato di un possibile scambio col Chelsea che avrebbe portato Lukaku a Torino e l’ex Fiorentina a Londra, ma ora la situazione sembra essere cambiata e Vlahovic potrebbe avere l’occasione giusta per prendersi il ruolo di leader dell’attacco (e non solo) in casa Juventus.