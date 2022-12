Sorpresa Dembele: l’incontro stravolge i piani

Improvviso cambio di piani per Ousmane Dembele: arriva l’incontro che ribalta tutta la situazione, che sorpresa

Ha visto sfumare la possibilità di vincere il Mondiale soltanto in finale, con la Francia battuta ai calci di rigore dall’Argentina.

Ousmane Dembele però la sua finale l’aveva già conclusa al 45′ quando Deschamps ha scelto di fare fuori lui e Giroud, a causa di prestazioni decisamente sotto tono. L’attaccante transalpino si proietterà ora sul continuo della stagione con il Barcellona: Dembele ha il contratto in scadenza nel 2024 con una clausola abbordabile e prima del Mondiale la sensazione era che il suo futuro fosse lontano dal ‘Camp Nou’.

Accostato spesso anche alla Juventus e ad altre italiane come il Milan, il 25enne potrebbe però avere un destino a sorpresa. Stando a quanto riportato da ‘sport.es’, infatti, il suo futuro potrebbe essere deciso da un incontro previsto nel mese di febbraio.

Calciomercato Juventus, ribaltone Dembele

Per Ousmane Dembele il Barcellona ha cambiato idea. Dalla scelta di cederlo al miglior offerente, a quella di trattare il rinnovo di contratto. E’ questa la nuova strategia del club blaugrana, anche in considerazione del fatto che Xavi punta molto sul francese che è tra i calciatori più utilizzati nella prima parte di stagione.

Ecco allora che l’addio non è più l’ipotesi più probabile: il Barcellona, stando al quotidiano, ha voglia di anticipare i tempi per trovare l’accordo per il prolungamento ed evitare così qualsiasi rischio. Allora non si aspetterà la fine della stagione per parlare di rinnovo, ma l’incontro ci sarà già nelle prossime settimane, entro febbraio. Un momento ideale per evitare poi l’ansia estiva quando il contratto di Dembele sarà a meno dodici mesi dalla scadenza.

Questa la mossa del Barça che potrebbe quindi blindare il francese e mettere fine ad un tira e molla che dura ormai da un anno, da quando – in scadenza a giugno 2022 – la trattativa per il prolungamento sembrava essersi arenata, prima dell’accordo a breve scadenza e con clausola bassa. Ora può esserci la svolta definitiva.