Roma, nuovo assalto a Dybala: triangolo d’oro con l’Arabia

Josè Mourinho per ora si gode Paulo Dybala, ma dalla Spagna rilanciano un triangolo di mercato che coinvolgerebbe l’Atletico Madrid. La situazione

Il centro del villaggio della Roma è senza dubbio Paulo Dybala, leader tecnico della squadra di Josè Mourinho che la scorsa stagione si è affidato alle giocate di grande qualità del fantasista argentino. L’attaccante in maglia numero 21 è però spesso anche sulla bocca di tutti in sede di calciomercato, fermo restando il suo legame forte con la piazza romana.

Con l’avvento del mese di agosto, la clausola che da un anno intimoriva i tifosi giallorossi ha smesso di essere un ‘problema’ con l’argentino che quindi al momento è rimasto in quel di Roma e guarda al futuro. Mourinho se lo coccola, al netto del fatto che non sono mancati sondaggi dall’estero di squadre come Chelsea o dal campionato saudita.

Ad ogni modo non si è mai giunti a una trattativa in grado di metterne a repentaglio la permanenza, con il club che guarda ora anche al domani a partire dal contratto attualmente in scadenza a giugno 2025. Come rivelato nelle scorse settimane la società e gli agenti di Dybala dovranno decidere se rinnovare. Qualora le cose restassero così la clausola si riattiverebbe a gennaio e lo stipendio dell’argentino aumenterebbe. In questo contesto va inserito anche l’interessamento dell’Atletico Madrid del ‘Cholo’ Simeone.

Calciomercato Roma, Dybala nel mirino dell’Atletico: l’asse che coinvolge anche Llorente

Secondo quanto evidenziato da ‘Elgoldigital.com’ nell’agenda dell’Atletico Madrid resta proprio il nome di Dybala, oltre a quello del centrocampista viola Amrabat.

Il portale evidenzia come i due potrebbero arrivare nella capitale spagnola qualora i madrileni chiudessero la cessione di Marcos Llorente, centrocampista iberico finito nel mirino dell’Al Ahli, club dei vari Firmino, Mahrez e Mendy.

L’Atletico valuta il proprio calciatore sui 35 milioni, ben lontani dalla ventina messa sul tavolo dalla società saudita, che potrebbe spingersi a 23. Visto il contratto ancora lungo di Llorente i Colchoneros non hanno intenzione di abbassare le pretese, ma se l’offerta dovesse soddisfare le richieste il tutto potrebbe essere intavolato. Un suo addio potrebbe anche sbloccare potenziale ed ipotetici assalti a Dybala e non solo.