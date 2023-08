“Resto qui”: l’annuncio che fa felici i tifosi della Juve

L’annuncio del big della Juventus sul futuro fa felici i tifosi. Le sue dichiarazioni e gli aggiornamenti in casa bianconera

La Juve è rientrata a Torino dopo la tournée negli States e l’ultima vittoria contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti. Buone risposte per Allegri ed anche importanti conferme.

Una delle certezze della nuova Juve sarà sicuramente rappresentata da Szczesny. Il portiere polacco, recentemente accostato al Bayern Monaco, spazza via le voci di mercato. Ecco le dichiarazioni riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’: “Mercato? Tutte le estati si parla di me, io finché alla Juve mi vogliono sarò sempre con questa maglia. E mi sa che mi vogliono…”. Parole chiare che non lasciano più dubbi: il polacco sarà ancora il numero 1 della Juventus.

Calciomercato Juventus, annuncio definitivo di Szczesny sul futuro

Il big bianconero ha anche fatto un bilancio della tournée USA appena terminata: “C’è rammarico a pensare che quella contro il Real Madrid sia stata l’unica occasione di giocare contro una squadra europea (per l’esclusione dalle coppe, ndr)”.

Infine, sul futuro di Dusan Vlahovic: “Sicuramente sarà stato contento per il gol, si è allenatore per un paio di settimane a parte per il problema che ha avuto. Però Dusan quando gioca fa la differenza”. Dai segnali del serbo alle parole di Szczesny, anche lo spogliatoio della Juve sembra ormai schierato. Ma la trattativa col Chelsea prosegue.