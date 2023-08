Niente scambio con Lukaku: la Juve cede Vlahovic a un altro club

Juventus, novità in vista per quanto riguarda il futuro di Vlahovic: spunta una nuova pretendente

In casa Paris Saint-Germain continua a tenere banco la situazione legata al futuro di Kylian Mbappe. Il futuro dell’attaccante francese appare come un vero e proprio rebus.

Il Psg non è intenzionato a perderlo a zero, ma vuole cederlo al giusto prezzo. Tante sono le società che sognano il giocatore, su tutte il Real Madrid. Perso Benzema, i ‘Blancos’ sognano di rimpiazzare l’ex capitano con un pezzo da 90. E chi meglio di Mbappe? Dalla Spagna arriva però un’indiscrezione che riguarda anche l’Italia. Perché non è così scontato che il Real Madrid riesca ad arrivare al natio di Bondy. Ecco dunque che serve studiare delle alternative. E la prima alternativa corrisponderebbe al nome di Dusan Vlahovic.

Calciomercato Juventus, Vlahovic è il piano B del Real Madrid in caso di mancato arrivo di Mbappe

Lo sottolinea ‘Cadena Ser’, che riferisce come il centravanti serbo sarebbe il primo nome della lista del Real Madrid nel caso in cui Mbappe non dovesse approdare nella capitale spagnola.

La Juventus non chiude la porta ad una cessione del serbo, ma è intenzionata ad incassare da Vlahovic almeno 70 milioni di euro. E mentre la Juventus era tornata a premere forte su Romelu Lukaku, dall’altra parte era arrivata l’apertura da parte del Chelsea per un possibile approdo del giocatore classe 2000 in quel di Londra. Uno scambio che avrebbe garantito ai bianconeri anche un conguaglio importante: una proposta tra i 30 e i 35 milioni di euro, insieme al cartellino di Lukaku, potrebbe infatti convincere la Juventus. ‘Cadena Ser’ sottolinea però come Vlahovic sarebbe il piano B in caso di mancato acquisto di Mbappe.

Se l’acquisto del francese non dovesse concretizzarsi, Vlahovic sarebbe quindi il primo nome su cui è intenzionato a puntare il Real Madrid. Possibile quindi che alla Juventus i dirigenti dei ‘Blancos’ possano bussare alla porta per chiedere informazioni in merito al giocatore. Certo, c’è da considerare il fattore tempo. Il Real ci proverà fino all’ultimo ad arrivare a Mbappe e questo potrebbe far sì che le proposte per Vlahovic dalla capitale spagnola non arrivino tanto presto. Un aspetto che potrebbe complicare l’affare Lukaku, visto che il Chelsea sembra intenzionato a liberarsi del belga quanto prima. Vero che Vlahovic potrebbe essere inserito nell’affare, ma sapendo di un interesse del Real Madrid, il serbo potrebbe decidere di dare priorità al club spagnolo.