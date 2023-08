Mercato flop e sfuriata in dirigenza: il tecnico valuta le dimissioni

L’allenatore potrebbe lasciare la panchina a pochissimi giorni dal via ufficiale al campionato

Nonostante le temperature siano ancora bollenti, manca sempre meno all’inizio ufficiale della nuova stagione sportiva. E’ passato circa un mese da quando la maggior parte dei club ha ripreso il lavoro sul campo, completato dalle varie tournée che si sono svolte soprattutto tra Stati Uniti e Giappone.

Sebbene vi sia tempo sino al prossimo 31 agosto per muoversi sul mercato, c’è chi – comprensibilmente – non è del tutto soddisfatto dell’operato svolto dalla propria società sino a questo momento. E’ questo ad esempio il caso David Moyes, tecnico del West Ham deluso dalle strategie operate dal club inglese dall’apertura della finestra estiva. Dopo aver incassato oltre 115 milioni di euro per la cessione di Declan Rice all’Arsenal, l’allenatore si sarebbe aspettato un mercato scoppiettante.

Ad oggi, invece, non si registrano operazioni degne di nota portate avanti dagli ‘Hammers’. Un disappunto che Moyes ha trasmesso in dirigenza a Tim Steidten e David Sullivan, con i quali è nata una forte discussione dai toni particolarmente accesi. Lo scozzese, infatti, avrebbe chiesto alla società – senza essere stato ancora accontentato – di chiudere subito tre colpi di esperienza in Premier League come James Ward-Prowse, Harry Maguire e Scott McTominay.

Calciomercato West Ham, Moyes minaccia di andarsene

Qualora le cose non dovessero cambiare in entrata, secondo il ‘Daily Mail’ Moyes sarebbe disposto a rassegnare le proprie dimissioni.

Un colpo durissimo per il West Ham in una fase calda del calciomercato e soprattutto ad una settimana dall’esordio ufficiale in campionato della formazione londinese contro il Bournemouth. Chissà poi che tutta questa vicenda non possa avere delle ripercussioni dirette su uno dei grandi nomi in uscita dagli ‘Hammers’ come Gianluca Scamacca. Come vi abbiamo raccontato, infatti, sul centravanti si è scatenata un’asta tutta italiana tra Atalanta e Inter. Dopo una prima accelerata del club interista, è arrivata la pronta risposta da parte della Dea che in occasione dell’ultimo rilancio è riuscita a toccare quota 30 milioni superando l’offerta precedentemente formulata da Marotta agli inglesi.