Lazio, ultimi dettagli e firma per Kamada | CM.IT

Lazio: ultimi dettagli, visite mediche e firma per Daichi Kamada con i biancocelesti. Tutti i dettagli

Ci sarà comunque la Serie A nel futuro di Daichi Kamada. La stella della nazionale giapponese, svincolato dopo l’esperienza all’Eintracht Francoforte, sarà un nuovo giocatore della Lazio.

Dopo essere stato a lungo nell’orbita del Milan, che ha però preferito puntare su Chukwueze come innesto extracomunitario, il centrocampista nipponico ha deciso di accettare la corte dei biancocelesti. Con il Milan, Kamada aveva raggiunto l’intesa per un contratto quadriennale, ma i rossoneri hanno preferito virare su altri obiettivi. Kamada, che nel modulo di Sarri potrebbe essere impiegato sia come esterno d’attacco sia come una delle mezz’ali, firmerà presto il suo nuovo contratto con il club capitolino.

CM.IT, per Kamada seconda parte di visite e firma: i dettagli dello stipendio

Il classe 1996, stando a quanto raccolto da Calciomercato.it, svolgerà nella giornata di venerdì la seconda parte di visite mediche.

Nel primo pomeriggio il giocatore si recherà poi in compagnia del proprio agente a Formello. Qui incontreranno il presidente biancoceleste Claudio Lotito. Il centrocampista giapponese firmerà un contratto di quattro anni e percepirà uno stipendio da 3,3 milioni di euro netti al mese.

#Kamada domani svolgerà la seconda parte di visite mediche e firmerà il contratto di 4 anni con la @OfficialSSLazio, da 3,3 milioni di euro a stagione #calciomercato@calciomercatoit — Eleonora Trotta (@eleonora_trotta) August 3, 2023

Kamada sarà quindi il terzo acquisto della formazione biancoceleste in questa sessione di mercato estivo, dopo il giovane paraguayano Gonzalez e l’argentino Castellanos, attaccante arrivato dal New York City Fc.