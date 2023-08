La Salernitana ritrova Dia: la situazione del bomber granata | CM.IT

Boulaye Dia e la Salernitana, tutto risolto: nessun caso intorno all’assenza dell’attaccante che aveva momentaneamente lasciato il ritiro

La Salernitana ritrova Boulaye Dia. È durata appena due giorni l’assenza dell’attaccante senegalese dal ritiro di Fiuggi dove, questa mattina, l’ex Villarreal si è regolarmente allenato.

Nessun caso Dia: il “giallo” dell’attaccante della Salernitana si chiude dopo poche ore. C’era chi aveva pensato a qualche sviluppo improvviso di mercato, oppure a nuovi problemi di natura fisica. Ma la società granata, attraverso le parole dell’amministratore delegato Maurizio Milan aveva già chiarito la situazione: Non è corretto che lo dica io e sarei indelicato a farlo, ma non è nulla di quello che si possa pensare” aveva spiegato l’ad commentando la notizia dell’assenza di Dia dal ritiro di Fiuggi, su regolare permesso del club campano.

Nella serata di ieri, l’attaccante autore di 16 gol lo scorso anno, è tornato a Fiuggi e questa mattina si è allenato, seppur a parte. Due giorni di permesso per volare all’estero per motivi di natura familiare, poi il ritorno in gruppo, anche prima del previsto dato che si era ipotizzato un rientro direttamente a Salerno. E invece l’attaccante classe ’96 è tornato in campo per l’ultimo giorno di ritiro a Fiuggi. Domani la Salernitana affronterà l’Augsburg all’Arechi per l’ultima amichevole prima del debutto in Coppa Italia in programma il 13 agosto contro la Ternana. Dia non sarà in campo: punta a esserci per la prima di campionato all’Olimpico di Roma, dove ha segnato l’ultima rete della scorsa stagione prima dell’intervento di pulizia del menisco di cui sta ancora smaltendo i postumi.

Salernitana, Dia torna in gruppo: il club spera di trattenerlo

Dopo avergli manifestato la massima vicinanza in questi giorni di difficoltà, la Salernitana spera di poter trattenere Boulaye Dia da qui alla fina della sessione estiva di calciomercato.

“Stiamo rispettando i tempi perché immaginiamo che Dia possa restare, visto che non sono arrivate offerte ufficiali” ha spiegato nei giorni scorsi il direttore sportivo granata Morgan De Sanctis facendo il punto sul centravanti senegalese. Scaduta la finestra per acquistarlo pagando la clausola rescissoria da 25 milioni, ora patron Danilo Iervolino ne vorrebbe tra i 35 e i 40 per far partire l’attaccante riscattato a fine giugno per 12 milioni.