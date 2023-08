Colpo Inter dal Real Madrid: l’attaccante è già a Milano

In attesa di chiudere l’acquisto del nuovo bomber, il club nerazzurro ha portato a termine un’operazione di grande prospettiva

In una giornata particolarmente frenetica sul fronte delle entrate, in casa Inter un primo colpo è già stato definito. Il club nerazzurro, infatti, ieri sera ha accolto a Milano un talentuoso attaccante proveniente dal Real Madrid, mentre quest’oggi è tornato alla carica sia per Sommer che Scamacca.

Per quanto riguarda il primo acquisto già portato a termine, come riferito da ‘AS’, si tratta di Hugo Humanes, centravanti classe 2007 strappato al Real Madrid. Il calciatore, entrato a far parte della ‘Fabrica’ blanca nel 2014, lo scorso gennaio aveva pure firmato un contratto professionistico con il club. Ragazzo di grande talento, si è messo in evidenza come uno dei migliori calciatori della passata stagione del ‘Cadete A’ del club madrileno grazie alle 11 reti messe a segno.

A causa dei malumori manifestati nell’ultimo periodo all’interno del club, Hugo Humanes – di comune accordo con la famiglia – ha deciso di lasciare dopo quasi dieci anni il Real Madrid, accettando la proposta dell’Inter. L’accordo tra le due società è già stato raggiunto con il ragazzo che ieri sera si è recato a Milano per sostenere le visite mediche prima della firma sul contratto. L’attaccante sedicenne verrà inizialmente aggregato, com’era prevedibile, alla formazione Primavera.

Calciomercato Inter, le ultime su Sommer e Scamacca

Come accennato, quella in corso è una giornata determinante in casa Inter sul fronte Sommer e Scamacca.

Come vi stiamo raccontando, il club nerazzurro – a meno di colpi di scena – pagherà i 6 milioni di euro della clausola rescissoria di Sommer per strapparlo subito al Bayern Monaco. Il portiere svizzero, che ha già accettato da tempo l’offerta nerazzurra, raccoglierà l’eredità di André Onana in attesa che venga affiancato da un nuovo vice.

Non è ancora giunto il definitivo via libera, invece, per Gianluca Scamacca. La concorrenza dell’Atalanta sul centravanti italiano ha fatto lievitare il prezzo e l’ultimo rilancio dell’Inter da 28 milioni di euro potrebbe non essere considerato sufficiente dal West Ham. Il club interista, in ogni caso, starebbe valutando di spingersi sui 30 milioni bonus compresi.