Assalto deciso e offerta pronta: il Milan ora teme l’addio

Una big di Serie A prepara l’assalto al centrocampista e il Milan rischia di doversi arrendere subito

Oltre agli attaccanti, è stato senza dubbio il mercato dei centrocampisti per tante big di Serie A. Quasi tutte, infatti, hanno rinforzato la rosa con dei tasselli importantissimi: la Juve ha trovato la firma di Adrien Rabiot che suona come un nuovo acquisto. Il Milan ha ceduto Tonali prendendo Loftus-Cheek, Reijnders e ora anche Musah. L’Inter ha centrato gli acquisti di Frattesi e Samardzic che nei prossimi giorni sarà ufficiale, salutando un veterano come Brozovic. La Roma ha fatto il colpo con l’arrivo a zero di Aouar e spera di accogliere anche Renato Sanches. La Lazio ha abbracciato Kamada, ma dopo aver detto addio a Milinkovic-Savic.

E il Napoli? I campioni d’Italia sostanzialmente non si sono mossi di un millimetro in entrambi i flussi, al netto della cessione di Kim al Bayern Monaco. Osimhen e Kvaratskhelia sono destinati a restare, Zielinski a rinnovare. Ndombele è andato via, ma per fine prestito. E ora a centrocampo Meluso vuole regalare un bel colpo a Garcia. Come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, la scelta è ricaduta su Teun Koopmeiners. L’olandese è stato uno dei migliori centrocampisti dell’ultima stagione in Serie A, è un giocatore assolutamente completo. Può giocare mezzala destra o sinistra, trequartista o addirittura da regista. Con Gasperini è cresciuto tantissimo, è reduce da una stagione da 10 gol in 33 partite, sa essere letale anche sui calci piazzati. Un tipo di giocatore che è mancato al Napoli. E in più è ancora giovanissimo e ha margini di crescita importanti.

Il Napoli prepara l’assalto a Koopmeiners, che piace anche al Milan

Proprio per questo, però, sarà molto complicato strapparlo a un’Atalanta che ha già ceduto Hojlund e Boga, incassando tra l’altro una cifra non lontana dai 100 milioni. Per cui non ha necessità in questo senso. Per la rosea, il Napoli ha scelto Koopmeiners e sarebbe disposto anche a offrire più di 30 milioni di euro per lui.

Una proposta che magari farà vacillare la Dea e Percassi, che però storicamente è un osso duro, a maggior ragione dopo aver già salutato due big. Di sicuro non sarà una trattativa facile, ma gli azzurri sono pronti a dare l’assalto. Per i campioni d’Italia sarebbe un grande colpo, per qualità e profilo, una alternativa di altissimo livello in grado anche di fare il titolare. Soprattutto quando Anguissa sarà assente per la Coppa d’Africa. Il Napoli può giocare anche la carta Champions e lo scudetto, ma difficilmente l’olandese forzerà la mano per andare via da Bergamo. Nelle ultime ore anche il Milan – oltre alla Juventus – è stato accostato a Koopmeiners, che sulla carta potrebbe anche essere il sostituto di De Ketelaere che i rossoneri stanno trattando proprio con l’Atalanta. Il canale è aperto. Intanto va detto che molto difficilmente 30 milioni basteranno per convincere la Dea. Più probabilmente che ne servano oltre 40.