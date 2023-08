Lazio, ecco Kamada: in corso le visite mediche, poi le firme | CM.IT

Kamada, visite mediche e firma con la Lazio. Tutti i dettagli dell’operazione del club biancoceleste

Daichi Kamada è pronto a cominciare la sua avventura con la maglia della Lazio. Il centrocampista giapponese è arrivato questa mattina alle 8 al Paideia International Hospital per svolgere le visite mediche.

Il giocatore classe ’96 è uscito dalla macchina, senza fermarsi, tirando dritto, frettoloso e ansioso di dare il via alla sua nuova esperienza in Serie A. Dopo i consueti test medici, con una parte già effettuata prima dell’arrivo in Italia, Kamada partirà in direzione Formello col suo agente, per incontrare il presidente Lotito e firmare il suo contratto con la Lazio. Per l’ex Eintracht Francoforte, che arriverà a zero, accordo di quattro anni da circa 3,3 milioni di euro a stagione. Numericamente e per ruolo è lui l’erede di Milinkovic-Savic, anche se con caratteristiche diverse. Dopodiché Lotito lavorerà all’arrivo di un altro centrocampista, con Ricci obiettivo concreto ma non semplice da raggiungere viste le cifre in ballo e la tenacia di Cairo.