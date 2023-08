Napoli, salta l’acquisto: il nuovo piano di De Laurentiis

Salta l’operazione dell’ultimo minuto: ora De Laurentiis deve cambiare strategia per il suo Napoli, manca sempre meno alla chiusura del mercato.

Prosegue il lavoro a Castel di Sangro per la formazione Campione d’Italia. Al di là di Pierluigi Gollini, acquistato nuovamente in prestito dall’Atalanta con il diritto di riscatto, il club azzurro non ha ancora presentato nessun nuovo giocatore ai propri tifosi. E arrivati al 3 agosto, a poche settimane dall’inizio del campionato, questo scenario scuote gli animi dei tifosi, nonostante la piena fiducia nella dirigenza.

Al momento, Meluso e De Laurentiis sono concentrati soprattutto sul difensore centrale che dovrà sostituire la partenza di Kim Min-Jae e sul rinnovo di Osimhen, ancora da ufficializzare. Ci sono gli ultimi dettagli da limare, ma la fumata bianca non dovrebbe essere messa in discussione, poiché il calciatore e il presidente sono pronti a darsi la stretta di mano.

C’è però un altro affare che ha tenuto sulle spine i supporter partenopei per diverse settimane e ora è definitivamente saltato.

Cessione Lozano, niente MLS: il motivo

L’indizio era stato già dato da Garcia nell’amichevole di ieri contro il Girona. Lozano è partito titolare dopo quasi tre mesi di stop a causa di un infortunio. Dunque, sarebbe stato difficile ipotizzare ad una cessione imminente. E così è stato.

Il Chucky sembrava ormai ad un passo dalla partenza, destinazione Los Angeles, la squadra di Giorgio Chiellini. Tuttavia, il presidente Aurelio De Laurentiis ha rifiutato l’offerta di 10 milioni del club californiano, chiedendo uno sforzo per arrivare a 15 milioni. Lo sforzo non è arrivato e così Lozano rimane una pedina a disposizione di Garcia, fino a quando non sarà ceduto o deciderà di rinnovare il contratto per non cominciare la nuova stagione in scadenza di contratto. Il Los Angeles ora è impossibilitato ad acquistare il calciatore in questa finestra di mercato, poiché il mercato in America è chiuso dall’alba italiana di quest’oggi 3 agosto.

De Laurentiis è stato molto chiaro. Entro il 12 agosto bisognerà chiudere tutte le situazioni antipatiche, soprattutto dei calciatori in scadenza. L’agente dell’ala destra ora dovrà portare al Napoli nuove offerte congrue per liberare il suo assistito ed evitare che finisca ai margini della rosa o sarà inutilizzato per un intero anno. Lo scenario sarebbe terribile e nessuna delle due parti vorrebbe finire il rapporto da separato in casa.

Intanto, la buona notizia è che Lozano sia finalmente tornato a disposizione. Questo permette al Chucky di tornare appetibile sul mercato. L’infortunio è alle spalle, ora bisogna guardare al futuro, alla nuova stagione. Che sia con il Napoli o un altro club.