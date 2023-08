Rinnovo Osimhen, manca solo l’annuncio: cifre importanti per il nuovo contratto

Intesa ad un passo tra Osimhen e il Napoli: manca solo l’annuncio ufficiale. Ecco le cifre del nuovo contratto offerto all’attaccante.

A Castel di Sangro si suda e si lavora per prepararsi al meglio in vista dell’inizio di una nuova stagione. C’è da difendere un titolo. C’è da porsi obiettivi più alti nelle coppe. E soprattutto c’è da confermare la permanenza di Victor Osimhen.

Non è stato possibile trattenere Kim Min-Jae, protagonista indiscusso dello Scudetto. Ma De Laurentiis sta facendo sforzi importanti per trovare l’intesa giusta con il manager del bomber azzurro. Infatti, la volontà delle due parti è quella di rinnovare il contratto e continuare l’esperienza partenopea.

C’è stato qualche ostacolo in merito all’accordo sulle cifre della clausola, ma ora sembrano sciolti tutti i dubbi: mancherebbero solo gli ultimi dettagli e l’annuncio ufficiale.

Le cifre del nuovo contratto di Osimhen

Come confermato in precedenza su Calciomercato.it, l’ingaggio di Osimhen aumenterà in modo sostanziale. Infatti, l’attaccante del Napoli percepirà circa 7 milioni a stagione più bonus e prolungherà la sua permanenza con la società azzurra fino al 2027, per altri due anni.

L’agente Roberto Calenda ha avuto molti colloqui con i dirigenti azzurri in questi ultimi giorni, tra Dimaro e Castel di Sangro. Il manager di Osimhen ha sistemato anche le questioni legate agli sponsor e ai diritti di immagine. De Laurentiis potrebbe alleggerire la sua posizione riguardo gli accordi commerciali e permettere al giocatore di avere maggiori libertà nel trovare i giusti partner. In merito alla clausola rescissoria, invece, si è trovata un punto di incontro tra le due parti: la cifra si aggirerebbe sui 150 milioni di euro.

Il presidente del Napoli aveva promesso importanti annunci entro il 12 agosto, la chiusura del ritiro in Abruzzo. E così sarà. Dopo il rinnovo di Di Lorenzo e Raspadori, presto arriveranno anche le ufficializzazioni del prolungamento dei contratti di Zielinski e infine Osimhen.

La storia, dunque, terminerà con il lieto fine. Una telenovela che ha movimentato tutta l’estate napoletana, con l’interesse degli arabi nei confronti del calciatore nigeriano, il quale non ha mai minimamente pensato di poter lasciare l’Europa. Non ora, troppo presto. E soprattutto, Osimhen sa quanto può ancora dare alla squadra, alla città e a sé stesso. Migliorarsi è l’obiettivo principale. Poi, magari, al momento giusto arriverà una chiamata alla quale sarà impossibile dire di no.